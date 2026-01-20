Csányi Sándor nagy ígérete: Szoboszlaiék így jutnak ki a következő világbajnokságra + videó

A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke nem csupán reménykedik, eltökélt abban, hogy a válogatott kijut majd a 2030-as világbajnokságra. Erről előbb akkor beszélt, amikor emléktáblát avattak a 125 éves szervezet alapítóinak tiszteletére az Akadémia utcában. A Marco Rossi szövetségi kapitányban a vb-selejtezős kudarc, az írek elleni hazai vereség és kiesés ellenére bízó Csányi Sándor később a díszvacsorán részletesebben is megindokolta, miért optimista a nagy cél elérése kapcsán.

Marco Rossi szövetségi kapitány, Csányi Sándor , az MLSZ elnöke, Lőw Zsolt, az MLSZ szakmai alelnöke és Vági Márton főtitkár avatta fel az emléktáblát Fotó: Purger Tamás / MTI

– Majd két évtized hanyatlás után az elmúlt tizenöt év erőfeszítéseinek köszönhetően, mondhatjuk, hogy elindultunk felfelé.

A válogatott 44 év szünet után eljutott az Európa-bajnokságra, és azóta sorozatban harmadszor tette ezt. Elődeinkhez hasonlóan a jelenkorban is értünk el visszhangos sikereket. Történetünk során először győztünk le néhány hónapon belül két korábbi világbajnokot – emlékezett az angolok és németek elleni 2022-es Nemzetek Ligája-sikerekre a gálavacsorán mondott ünnepi beszédében az MLSZ elnöke, aki hiányérzetének is hangot adott Szoboszlaiékkal kapcsolataban.

– Nagy csalódás, hogy talán nem megalapozatlan várakozások ellenére nem lehetünk ott az idei világbajnokságon. Sajnos csak magunknak tehetünk szemrehányást, mivel három meccsen szalasztottuk el a lehetőséget, hogy ígéretes helyzetből bebiztosítsuk a résztvételt, akár csoportelsőként is! De nem adjuk fel: a következő világbajnokságon ott leszünk.

Csányi Sándornak és Szoboszlai Dominiknak is nagy csalódás volt az írek elleni vereség Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Csányi Sándor érvei

Komoly üzletemberhez és vezetőhöz illő módon meg is indokolta a 2030-ig újraválasztott elnök, mire alapozza bátor kijelentését a vb-szerepléssel kapcsolatban.

– Az erősödő magyar bajnokságokban egyre több a fiatal, és folyamatosan nő a topligákban szereplő magyar játékosok száma. A Ferencváros hét éve folyamatosan eléri az európai kupasorozatok csoportkörét, sőt, az utóbbi években még a tavaszi kieséses szakaszba is eljutott. Ez a mai hallatlanul erős klubfutballban kiemelkedő teljesítmény

– dicsért a sportvezető, aki az eredményeken túli sikereket is kiemelte.

– Nagy eredménynek tartjuk, hogy az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a magyar amatőr és professzionális labdarúgás a világ egyik legjobb infrastruktúrájával rendelkezik. Az elmúlt másfél évtizedben 1600 pályát építettünk, 3800-at újítottunk fel a sportszervezetekkel közösen, a regisztrált labdarúgók száma több mint háromszorosára, 300 ezerre nőtt – mondta Csányi Sándor, majd megköszönte a magyar kormány támogatását.

A teljes beszéd itt látható: