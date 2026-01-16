Összecsapott a görög és a francia szörny, Jürgen Klopp is részesült a történelemírásból

Gigászok csatáját hozta az észak-amerikai profi kosárlabdaliga, ahol a Görög Szörnyként ismert Jannisz Antetokunmpo csapata és a francia titán Victor Wembanyama együttese csapott össze péntek hajnalban. A Milwaukee Bucks és a San Antonio Spurs összecsapását a texasi együttes nyerte az NBA-ben, amely újabb mérföldkőhöz érkezett: a liga történetében első alkalommal rendeztek alapszakasz-mérkőzést Németországban, pontosabban Berlinben. Ott az idény talán legszebb zsákolásának világbajnok futballisták mellett a Liverpool korábbi sikerkovácsa, jelenleg a Red Bull Group nemzetközi futball-igazgatójaként dolgozó Jürgen Klopp is tapsolt.

Összecsaptak az NBA szörnyei a legutóbbi játéknapon, de győztesen a francia Wembayama jött ki az ütközetből Fotó: Getty Images via AFP/Ronald Cortes

Az NBA szörnyei csaptak össze San Antonióban

A San Antonio szurkolói minden bizonnyal a szívükhöz kaphattak, mivel egy félelmetes jelenettel kezdődött a San Antonio és a Milwaukee összecsapása. A francia Victor Wembanyama összetérdelt a Görög Szörnyként ismert Jannisz Antetokunmpóval. Az esetet követően a francia center, aki a nyáron Kínában kung-fuzással készült fel az idényre, fájdalmas arccal terült el a földön, majd sántikálva az öltözőbe vonult.

Wemby goes down 😬



Victor Wembayama has gone to the locker room following this play. #NBA pic.twitter.com/VPaKIAIqEU — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 16, 2026

A Spurs szurkolói azonban megnyugodhattak, Wembanyama a második negyed elején visszatért, és kis túlzással el is döntötte a mérkőzést. A francia magasember 22 pontja mellé leszedett 10 lepattanót is, hat hárompontosából öt célba talált. Jannisz Antetokunmpo 21 pontja mellé 5 lepattanót szedett le, de nem tudta győzelemre vezetni a csapatát, a Bucks 119-101-re kikapott.

Berlinben, Jürgen Klopp előtt írt történelmet az NBA

Az NBA történetének első alapszakasz-mérkőzését rendezték Németországban, ahol az Orlando Magic 118-111-re legyőzte a Memphis Grizzlies csapatát Utóbbinál az a finn Tuomos Iisalo az edző, aki többek között Bajnokok Ligáját is nyert a magyar másodedző, Kovács Adrián segítségével a Paris Basketball csapatával. A találkozó legjobbja a 26 pontot, 13 lepattanót szerző Paolo Banchero volt, de a hazai környezetben játszó, a német válogatottal világbajnoki címet szerző Franz Wagner (18 pont, 9 lepattanó) is hozta magát. Utóbbi ráadásul több mint egy hónapot hagyott ki bokasérülés miatt, és most először játszhatott újra együtt testvérével, a korábban súlyos térdsérülést szenvedő Moritz Wagnerrel. A floridai csapatból mindenképpen ki kell emelni az egész szezonban nagyon hasznosan játszó Anthony Blacket (21 pont, 6 lepattanó, 7 gólpassz), aki az idény egyik leglátványosabb zsákolását mutatta be, miután négy védő szorításában húzta a labdát a gyűrűbe.