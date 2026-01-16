kosárlabdaJürgen KloppVictor WembanyamaOrlando MagicJannisz AntetokunmpoBerlinNBA

Összecsapott a görög és a francia szörny, Jürgen Klopp is részesült a történelemírásból

Óriási meccseket és parádés teljesítményeket hozott az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapja. Péntek hajnalban összecsapott az NBA két legfélelmesebb magasemberének csapata: a görög Jannisz Antetokunmpo és a francia Victor Wembanyama csatájából utóbbi került ki győztesen. Emellett a liga történetének első alapszakasz-mérkőzését rendezték Németországban, ahol a szezon legszebb zsákolásának NBA- és világbajnokok tapsoltak. Többek között a Liverpool korábbi edzője, Jürgen Klopp, valamint a német labdarúgás legendás alakjai közül Thomas Müller és Mats Hummels is ott volt Berlinben.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 10:03
Jürgen Klopp élvezte a berlini NBA-mérkőzést Fotó: DPA/Andreas Gora
Gigászok csatáját hozta az észak-amerikai profi kosárlabdaliga, ahol a Görög Szörnyként ismert Jannisz Antetokunmpo csapata és a francia titán Victor Wembanyama együttese csapott össze péntek hajnalban. A Milwaukee Bucks és a San Antonio Spurs összecsapását a texasi együttes nyerte az NBA-ben, amely újabb mérföldkőhöz érkezett: a liga történetében első alkalommal rendeztek alapszakasz-mérkőzést Németországban, pontosabban Berlinben. Ott az idény talán legszebb zsákolásának világbajnok futballisták mellett a Liverpool korábbi sikerkovácsa, jelenleg a Red Bull Group nemzetközi futball-igazgatójaként dolgozó Jürgen Klopp is tapsolt.

Összecsaptak az NBA-szörnyei a legutóbbi játéknapon, de győztesen a francia Wembayama jött ki az ütközetből
Összecsaptak az NBA szörnyei a legutóbbi játéknapon, de győztesen a francia Wembayama jött ki az ütközetből Fotó: Getty Images via AFP/Ronald Cortes

Az NBA szörnyei csaptak össze San Antonióban

A San Antonio szurkolói minden bizonnyal a szívükhöz kaphattak, mivel egy félelmetes jelenettel kezdődött a San Antonio és a Milwaukee összecsapása. A francia Victor Wembanyama összetérdelt a Görög Szörnyként ismert Jannisz Antetokunmpóval. Az esetet követően a francia center, aki a nyáron Kínában kung-fuzással készült fel az idényre, fájdalmas arccal terült el a földön, majd sántikálva az öltözőbe vonult. 

A Spurs szurkolói azonban megnyugodhattak, Wembanyama a második negyed elején visszatért, és kis túlzással el is döntötte a mérkőzést. A francia magasember 22 pontja mellé leszedett 10 lepattanót is, hat hárompontosából öt célba talált. Jannisz Antetokunmpo 21 pontja mellé 5 lepattanót szedett le, de nem tudta győzelemre vezetni a csapatát, a Bucks 119-101-re kikapott.

Berlinben, Jürgen Klopp előtt írt történelmet az NBA

Az NBA történetének első alapszakasz-mérkőzését rendezték Németországban, ahol az Orlando Magic 118-111-re legyőzte a Memphis Grizzlies csapatát Utóbbinál az a finn Tuomos Iisalo az edző, aki többek között Bajnokok Ligáját is nyert a magyar másodedző, Kovács Adrián segítségével a Paris Basketball csapatával. A találkozó legjobbja a 26 pontot, 13 lepattanót szerző Paolo Banchero volt, de a hazai környezetben játszó, a német válogatottal világbajnoki címet szerző Franz Wagner (18 pont, 9 lepattanó) is hozta magát. Utóbbi ráadásul több mint egy hónapot hagyott ki bokasérülés miatt, és most először játszhatott újra együtt testvérével, a korábban súlyos térdsérülést szenvedő Moritz Wagnerrel. A floridai csapatból mindenképpen ki kell emelni az egész szezonban nagyon hasznosan játszó Anthony Blacket (21 pont, 6 lepattanó, 7 gólpassz), aki az idény egyik leglátványosabb zsákolását mutatta be, miután négy védő szorításában húzta a labdát a gyűrűbe. 

Anthony Black zsákolására sokáig emlékezni fognak Berlinben az NBA-rajongók.
Anthony Black zsákolására sokáig emlékezni fognak Berlinben az NBA-rajongók Fotó: DPA/Andreas Gora

Az oldalvonal mellett igazi sztárparádét hozott a mérkőzés: a német kosárlabdázás legendája, Dirk Nowitzki mellett az NBA-alapszakaszban kétszer is a legjobb játékosának (MVP) választott kanadai Steve Nash, a négyszeres NBA-bajnok francia Tony Parker, az Év védőjének megválasztott francia Joakim Noah, és korábban a bámulatos passzairól ismert NBA-bajnok Jason Williams is tiszteletét tette a meccsen. Berlinben a labdarúgók is előszeretettel látogatják a kosárlabdameccseket, pláne, ha NBA-találkozóról van szó: a németek két világbajnok klasszisa – a Bayern München-legenda Thomas Müller és a hátvéd Mats Hummels – mellett feltűnt a Liverpool korábbi trénere, a Red Bull Group nemzetközi futball-igazgatójaként dolgozó Jürgen Klopp is.

Sokatmondó adat, hogy a berlini összecsapásra 62 országból érkeztek szurkolók, és több mint 250 ezren próbáltak rá jegyet szerezni. Az NBA egyre nagyobb hatással van a kontinensen, és már tervek is vannak egy globális liga létrehozására.

A liga játéknapjának egyik szenzációja volt még az, hogy a Los Angeles Lakers hazai pályán kapott ki a gyenge szezont futó Charlotte Hornets csapatától. A Hornets irányítója, LaMelo Ball 9 triplát bombázott be, ezzel 30 pontig jutott el, ráadásul 11 gólpasszt osztott szét, igazi klasszisteljesítmény nyújtva mozgatta csapatát, parádés megoldásokat bemutatva. 

A Lakersnél ugyan 39 pontig és 6 sikeres tripláig jutott Luka Doncic, de az ő csillogása egyre ritkábban elég a kalifornia csapat számára. A 29 pontos, 9 lepattanós, és 6 gólpasszos LeBron James teljesítménye sem volt elég az üdvösséghez ezen az estén. Sokat mond a beszédes a kiosztott gólpasszok 34-18-as aránya a Charlotte javára. Los Angelesben megint egyéni show volt, nincs csapatjáték, sokat kell javulni Doncicéknak, ha bajnoki címről álmodoznának idén.

Anthony Black nagy zsákolása a Memphis Grizzlies–Orlando Magic meccsen:

 

 

