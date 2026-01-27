Brutális kiütés: a románok bánták, hogy nem hagyták pihenni a magyarokat

Magyar idő szerint hétfő este hét óra után még az olimpiai bajnok spanyolokkal harcolt, majd győzött 9-7-re a női vízilabda-válogatottunk. Ehhez képest kevesebb mint 24 órával már újra tétmeccsre volt hivatalos Cseh Sándor csapata a portugáliai Európa-bajnokságon. Maximum korai falatozásra futotta, de normális ebédelésre sem volt lehetőségük Garda Krisztináéknak, s már indulhattak vissza a funchali uszodába. Szerencse, hogy elég híg a 16 csapatos mezőny.

A magyar női vízilabda-válogatott így kezdett Románia ellen. Fotó: MVLSZ/Derencsényi István

Pihenhettek az ászok

Románia női vízilabdában különösen nem tartozik a jegyzett válogatottak közé, az előző világbajnokságra sem jutott ki, a 2024-es Eb-n a 14. helyen zárt. A nyitányon simán, 12-7-re kikapott a szintén nem túl acélos Portugáliától. Magyarország a spanyolok elleni sikerrel gyakorlatilag megnyerte a csoportot. Nem volt meglepetés, hogy csapatunk ásza, Keszthelyi Rita pihenőt kapott a románok elleni találkozóra.

Én nem láttam soha az életemben a román válogatottat játszani!

– jelentette ki Cseh Sándor szövetségi kapitány, aki jelezte, nem akarja lebecsülni az ellenfelet, de külön nem készültek rá. Nem csak Keszthelyi Rita maradt ki, az olimpiai bajnok ellen hetvenszázalékos hatékonysággal védő Neszmély Boglárka is a kispadon ücsörgött. Debütált tehát világversenyen Golopencza Szonja, az UVSE húsz esztendős kapusa. Nem róla szólt a meccs, hanem arról, mennyi energiát fektetnek bele a lányok és hány gólt lőnek.

Golopencza Szonja védte ezúttal a magyar női vízilabda-válogatott kapuját. Fotó: MVLSZ/Derencsényi István

Bekezdett a női vízilabda-válogatott

Faragó Kamilla remek átlövésgóllal adta meg az alaphangot, az első nyolc percben még hatszor mattolták a lányok a labdával négyszer is találkozó Marija Dvorzseckát.

Golopencza Szonja is hozzátette a magáét, Neszmély Boglárka nyomdokain haladva kivédte Szeghalmi Krisztina büntetőjét. És ez nem elírás: a román csapatkapitány nem az egyetlen magyaros nevű játékos a román válogatottban.

Az első negyed után 7-0-ra, a félidőben 14-1-re vezetett Magyarország. A center, Varró Eszter a kapunak háttal csavart találata külön említést érdemel, ahogy az is, hogy a második játékrészben Laboncz Nikolette okos ejtéssel megszerezte a románok becsületgólját. A 2022-es Eb-n 22-0-ra nyert hazánk, most kapott góllal, de nagyobb különbséggel ütötte ki a románokat. Gólpárbajt vívott egymással Faragó Kamilla, Tiba Panna és Hajdu Kata, mosolyogtak, élvezték a játékot a mieink. Ana-Maria Serbanescu két találata nem osztott, nem szorzott, az sem, hogy nem értük el végül a harminc találatot. Így is brutális kiütés lett a vége!