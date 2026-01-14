Stephen Curryhez hasonlította az NBA-bajnok kosaras a Szolnok magyar játékosát

A meccs egy erősen vitatható bírói ítélettel zárult: 0.3 másodperccel a vége előtt, a Szolnok oldalbedobása után ugyanis úgy tűnt, az olaszok szabálytalankodtak a gyűrűnél labdát kapó Brady Skeensszel, ám a játékvezetők nem ítéltek hibát, ami a vendégek sikerét jelentette. A találkozó utáni sajtótájékoztatón az olasz játékosok méltatták a heroikusan küzdő magyar csapatot, s az egyikük, az NBA-ben bajnoki címet szerző Juan Toscano-Anderson külön kiemelte a Szolnok válogatott játékosát, Somogyi Ádámot. Sőt, a 32 éves veterán kosaras minden idők legjobb dobójátékosával is összehasonlította a hazaiak legjobbját.

Juan Toscano-Anderson alig tudta megfogni a Szolnok válogatott játékosát, Somogyi Ádámot Fotó: www.championsleague.basketball.com

Somogyi Ádámot kiemelte az NBA-bajnok kosaras

A Trieste bedobója a sajtótájékoztató elején hangsúlyozta, hogy a Szolnok nagyon kemény küzdelemre késztette őket, a magyar csapat ellen minden pontért meg kellett szenvedniük. Toscano-Anderson ezt követően kitért a magyar csapat legjobbjára:

Remélem jól ejtem a nevét, de Ádám Somogyi teljesen lenyügőzött ma, nagy rajongója lettem a játékának. A pályafutásom során játszottam néhány igazán jó kosarassal csapattársként és ellenfélként, értelemszerűen említhetem Stephen Curryt is, de ez a srác tényleg nagyszerű

– kezdte mondandóját Anderson, aki Curry csapattársaként bajnoki címet nyert a Golden State Warriors tagjaként a 2021/2022-es idényben.

– A pálya minden részén megnehezítette a dolgunkat, támadó- és védőoldalon egyaránt. Igazi vezére volt a csapatának, nyomást helyezett ránk, dobott huszonöt pontot és adott tíz gólpasszt. Az egész sorozat alatt komoly problémát okozott nekünk – folytatta a Trieste játékosa, aki hozzátette, hogy ő végig Somogyit fogta a két győztes meccsig tartó párharc alatt, s rettentően nehéz volt az útjába állni. Anderson külön kiemelte, hogy a Szolnok irányítója kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott az egész meccsen.

Nem semmi dicséret ez egy olyan játékostól, aki minden idők legjobb dobójának tartott Steph Curry mellett szerzett NBA-bajnoki címet, és több mint kétszáz mérkőzést húzott le a világ legkeményebbnek tartott bajnokságában. Somogyi a huszonöt dobott pontja mellett tíz gólpasszt adott. Ezenkívül leszedett öt lepattanót, kétszer lopta el a labdát az ellenféltől, s mindössze háromszor adta el azt a meccsen. A válogatott irányító olykor bámulatos megoldásokat is bemutatott a pályán.

A mérkőzés összefoglalója: