A Barca lebőgéséről kérdezték a Real edzőjét – három szóval szúrt oda Flicknek

Földbe döngölték a Barcelonát a Király-kupában, az Atlético Madrid egy félidő alatt négy gólt rámolt a katalánok kapujába az elődöntő csütörtöki, hazai felvonásán, így 4-0-ra nyert. A Real Madridot irányító Álvaro Arbeloát is megkérdezték a Barcelona emlékezetes vereségéről, a spanyol edző három szóval szúrt oda.

2026. 02. 13. 19:53
Hansi Flick szavai eljutottak kollégájához is Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
A Real Madrid Álvaro Arbeloa kinevezése után azonnal kiesett a Király-kupából, méghozzá csúfondárosan, a másodosztály középmezőnyébe tartozó Albacete 3-2-vel ejtette ki a gigászt. A királyi gárda játékosai így már csak legfeljebb a tévén keresztül nézhetik a kupasorozat küzdelmeit, így például azt is, hogy az Atlético Madrid csütörtökön feltörölte a padlót a Barcelonával, amely 4-0-ra bukta el a párharc első mérkőzését.

Álvaro Arbeloa nem akart sok szót pazarolni a Barcelonára
Álvaro Arbeloa nem akart sok szót pazarolni a Barcelonára. Fotó: Anadolu

Arbeloa és Flick

Pénteken az újságírók megadták a lehetőséget Arbeloának, hogy az ősi riválison köszörülje egy kicsit a nyelvét. Arról érdeklődtek nála, látta-e a Barcelona mérkőzését.

Nincs mit mondanom erről. Kérdezzék Flick Barcáját

– zárta rövidre a kérdést a spanyol tréner.

Arbeloa sokat nem mondott, mégis sikerült odaszúrnia a katalánoknak. A történethez ugyanis hozzátartozik, hogy a Barcelona vezetőedzőjének, Hansi Flicknek az Atlético elleni mérkőzés előtt felvetették, csapata elé leterítették a vörös szőnyeget, könnyű útja volt az elődöntőig, mert rendre gyenge ellenfelekkel találkozott, de a német szakember nem értett egyet ezzel: – Kérdezzék csak meg a Real Madridot! – utalt arra, hogy a blancókat búcsúztató Albacetét a Barcelona ejtette ki. Flick akkor leszögezte, ő nem a Real Madridnak akart beszólni, csak nem akarta, hogy bárki is lebecsülje a másodosztályú ellenfeleket. – Ez volt a megfelelő válasz, tisztelnünk kell a La Liga 2 klubjait is. Tavaly a Barbastróval, a Betisszel és a Valenciával találkoztunk, és az eredmények jobbak voltak, mint idén. Most itt volt az Albacete és a Santander, tisztelnünk kell őket. Ez egy kupasorozat, ahol megmutatták a kvalitásaikat. Élvonalbeli csapatokat is kiejtettek – tette hozzá. Bár Flick válaszában van logika, Arbeloát a szavai alapján ez aligha hatotta meg.

 

Mi lesz Dani Carvajal sorsa?

A Real Madrid edzőjét Dani Carvajal helyzetéről is megkérdezték a Real Sociedad elleni bajnokit (szombat 21.00, tv: Spíler2) felvezető, pénteki sajtótájékoztatóján. A spanyol védő elégedetlen, mert csak elvétve tűnhet fel a pályán, ebben az idényben tíz mérkőzésen összesen 470 perc erejéig. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy piros lapos eltiltás és sérülés miatt tizenhat mérkőzésen nem állt a mester rendelkezésére, de a felépülése óta is szinte mindig a padot koptatja. A La Ligában még nem kapott lehetőséget azóta, csak az említett, Albacete elleni találkozón, illetve a Monaco elleni BL-meccsen kapott néhány percet. Nyáron lejár a szerződése, egyelőre nem tudni, hogy mi lesz a sorsa.

– Gyakori, hogy elégedetlenek azok a játékosok, akik nincsenek annyit a pályán, amennyit szeretnének. Mindenki fontosnak akarja érezni magát, de bárki, aki a Real Madridhoz igazolt, fontos – ez a kulcsa mindennek. Mindenkit arra biztatok, hogy dolgozzon keményen, és ha nem vagy boldog, akkor ücsöröghetsz a kispadon. De a csapat mindig fontosabb az egyénnél – szögezte le Arbeloa, aki szerint Carvajal egyre inkább megközelíti azt a szintet, amit elvárnak tőle. –Ahogy mindenki mással, vele is szívesen beszélgetek, szeretem hallani a gondolataikat. Ő egyre jobbá válik. Edzett megint egy hetet, és aki a leginkább szeretné őt a legjobb formájában látni, az természetesen én vagyok.

 

