Fucsovics nagy csatája keserű véget ért a 2024-es dohai győztes ellen

Fucsovics Márton kedden a nyitókörben magabiztosan verte a szabadkártyás libanoni Hadi Habibot (334.), a nyolcaddöntőben viszont jóval nehezebb feladat várt rá a hetedik kiemelt Karen Hacsanov (17.) személyében. A 29 éves rivális hét tornagyőzelemnél tart – 2024-ben éppen a katari fővárosban diadalmaskodott –, korábban megfordult a top 10-ben, minden Grand Slam-versenyen eljutott már a negyeddöntőig, sőt, az Australian Openen és a US Openen elődöntőt is vívott.

Fucsovics Márton a nyolcaddöntőben búcsúzott Fotó: Zain Mohammed/MTI/EPA/AAP

Kettejük párharca 1-1-es döntetlenre állt, mivel a 2017-es budapesti Magyarország–Oroszország Davis-kupa-mérkőzésen a nyíregyházi teniszező győzött 7:6, 6:4, 6:4-re, majd 2019-ben Bécsben az ellenfél 6:3, 4:6, 4:1-es vezetésénél Fucsovics sérülés miatt feladta a küzdelmet.

Fucsovics Márton nagy csatában búcsúzott

A harmadik csatát a világranglistán 61. Fucsovics gyengén kezdte, s az első három játékban összesen két pontot nyert. A 198 centis, örmény származású Hacsanovnak később labdája volt az 5:1-hez, amit ugyan nem használt ki, de a nyíregyházi teniszező később sem tudta megnehezíteni a dolgát a 33 perces nyitószettben. A folytatás kiegyensúlyozottabban alakult, a magyar játékos stabilan tartotta az adogatását, majd kihasználta első bréklabdáját 4:4-nél, aztán kiszerválta a játszmát.

Az utolsó felvonásban a 34 éves magyar teniszező 1:1-nél három bréklabdát is elszalasztott, majd 2:2-nél még kettőt. Különösen bosszanthatta, hogy Hacsanov a kiélezett helyzetekben rendre vonalat ütött, így – mint azt edzőjének többször is mutatta – millimétereken múlt a magyar brékelőny. A szett egyetlen brékje a lehető legrosszabbkor következett be, a fáradó Fucsovics 4:5-nél több alapütést elrontott, és 2 óra 1 perc elteltével mehetett gratulálni a hálóhoz.

A főtábla másik magyarja, Marozsán Fábián 15 óra körül száll szembe a szintén orosz, ötödik kiemelt Andrej Rubljovval.