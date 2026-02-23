egyesült államoktéli olimpia 2026jack hughesjégkorongkanada

Fogas kérdés: hogyan lett Amerika hőse, aki Amerika gyűlöletétől rettegett?

Vér, fogak a jégen, végzetesnek tűnő kiállítás és győztes gól a hosszabbításban. Jack Hughes egyetlen este alatt járta be a poklot és a mennyet Milánóban. Az amerikai válogatott 2-1-re győzte le Kanadát a téli olimpia férfi-jégkorongtornájának döntőjében, és 1980 után ismét aranyérmes lett. A hős neve: Jack Hughes.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 8:14
Jack Hughes a győztes gólját ünnepli Fotó: NurPhoto/Andrzej Iwanczuk
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A harmadik harmad derekán, 1-1-es állásnál még úgy tűnt, Jack Hughes számára rémálommá válik az olimpiai finálé. A kanadai Sam Bennett magas botja telibe találta az amerikai csatárt, akinek azonnal vérbe borult a szája, Hughes néhány pillanatra a jégen maradt. Amikor lenézett, csak ennyit látott: a fogait a jégen...

A pillanat, amikor Jack Hughes azt hitte, minden összemlott, miatta került emberhátránya az USA Kanada ellen. Aztán győztes góllal segített Amerikát olimpiai aranyhoz
A pillanat, amikor Jack Hughes azt hitte, minden összeomlott: miatta került emberhátránya az USA Kanada ellen. Aztán győztes góllal segített Amerikát olimpiai aranyhoz (Fotó: NurPhoto/Andrzej Iwanczuk)

– Na, tessék, már megint… – idézte fel később, immár foghíjas mosollyal. Nem először történt meg vele hasonló, és tudta, ez nem a legszórakoztatóbb része a sportnak.

Jack Hughes gondolatai: hős, majd gyűlölt antihős

A jelenet azonban négyperces emberelőnyt ért az Egyesült Államoknak. Hughes első gondolata az volt: ebből akár aranyat érő gól is születhet.

A történet itt vett drámai fordulatot. Hughes visszatért a jégre, de a lendület hevében ő is kiállítást kapott, így az amerikai fór rövidült, a hajrában pedig emberhátrányba került csapata.

Láttam magam a Barstoolon (egy népszerű amerikai sportoldal – a szerk.), mint az a srác, akit Amerika gyűlöl, mert Kanada az én hibámból lő gólt

– vallotta be önironikusan.

Az amerikai emberhátrányos egység – Dylan Larkin és Brock Nelson vezérletével – azonban hősiesen védekezett, így a juharlevelesek nem éltek a lehetőséggel. A rendes játékidő 1-1-gyel zárult, következhetett a hirtelen halálos, három a három elleni hosszabbítás.

Jack Hughes amerikai zászlóval a nyakában ünnepel
Jack Hughes amerikai zászlóval a nyakában ünnepel (Fotó: AFP/Julien de Rosa)

Győztes gól az USA–Kanada olimpiai döntő hosszabbításában

A ráadásban Hughes már nem hibázott. Mindössze 1 perc 40 másodperc telt el, amikor Zach Werenski tökéletes passzát kapásból a kanadai kapus, Jordan Binnington hálójába vágta. Az USA ezzel a találattal nyert 2-1-re és lett aranyérmes férfi jégkorongban a milánói–cortinai téli olimpián.

Az Egyesült Államok 1980, a legendás Csoda a jégen („Miracle on Ice”) óta először nyert ötkarikás tornát, ráadásul éppen a csoda 46. évfordulóján.

Az NHL-játékosok részvételével rendezett olimpiák harmadik USA–Kanada döntőjét vívták, 2002-ben és 2010-ben is Kanada győzött – most azonban fordult a kocka.

Amerikai álom: olimpiai arany a haza dicsőségére

Jach Hughes bátyja, Quinn, aki szintén tagja a győztes csapatnak, nem fukarkodott a jelzőkkel: – Ő egy igazi gamer. Mentálisan elképesztően erős. Hosszú út vezetett idáig a sérülése után.

Felidézte, mennyire összetörte öccsét a korábbi komoly sérülés, a műtét és a hónapokig tartó rehabilitáció, de Jack Hughes mindig csak egy dolgot akart: játszani.

Mike Sullivan szövetségi kapitány „high stakes playernek”, azaz a legnagyobb téthelyzetben a legjobban teljesítő játékosnak nevezte Hughest. A döntőben ez szó szerint értendő volt: egy kiállítás miatt majdnem bűnbakká vált, hogy aztán ő szerezze a mindent eldöntő gólt.

Hughes azonban nem sajátította ki a dicsőséget:

Nem a gól számít. Ez egy hihetetlen csapatgyőzelem. Büszkék vagyunk, hogy az országunkért nyerhettünk.

Fogak nélkül, de arannyal a nyakában hagyta el a jeget. És ha volt is egy pillanat, amikor attól rettegett, hogy Amerika haragja zúdul rá, végül Amerika hőseként ünnepelték Milánóban.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekmünchen

München után sincs előrelépés

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A védelmi kiadások drasztikus emelésével az uniós lakosság egyre kisebb része ért egyet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu