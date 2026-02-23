Fogas kérdés: hogyan lett Amerika hőse, aki Amerika gyűlöletétől rettegett?

A harmadik harmad derekán, 1-1-es állásnál még úgy tűnt, Jack Hughes számára rémálommá válik az olimpiai finálé. A kanadai Sam Bennett magas botja telibe találta az amerikai csatárt, akinek azonnal vérbe borult a szája, Hughes néhány pillanatra a jégen maradt. Amikor lenézett, csak ennyit látott: a fogait a jégen...

A pillanat, amikor Jack Hughes azt hitte, minden összeomlott: miatta került emberhátránya az USA Kanada ellen. Aztán győztes góllal segített Amerikát olimpiai aranyhoz (Fotó: NurPhoto/Andrzej Iwanczuk)

– Na, tessék, már megint… – idézte fel később, immár foghíjas mosollyal. Nem először történt meg vele hasonló, és tudta, ez nem a legszórakoztatóbb része a sportnak.

Jack Hughes gondolatai: hős, majd gyűlölt antihős

A jelenet azonban négyperces emberelőnyt ért az Egyesült Államoknak. Hughes első gondolata az volt: ebből akár aranyat érő gól is születhet.

A történet itt vett drámai fordulatot. Hughes visszatért a jégre, de a lendület hevében ő is kiállítást kapott, így az amerikai fór rövidült, a hajrában pedig emberhátrányba került csapata.

Láttam magam a Barstoolon (egy népszerű amerikai sportoldal – a szerk.), mint az a srác, akit Amerika gyűlöl, mert Kanada az én hibámból lő gólt

– vallotta be önironikusan.

Az amerikai emberhátrányos egység – Dylan Larkin és Brock Nelson vezérletével – azonban hősiesen védekezett, így a juharlevelesek nem éltek a lehetőséggel. A rendes játékidő 1-1-gyel zárult, következhetett a hirtelen halálos, három a három elleni hosszabbítás.

Jack Hughes amerikai zászlóval a nyakában ünnepel (Fotó: AFP/Julien de Rosa)

Győztes gól az USA–Kanada olimpiai döntő hosszabbításában

A ráadásban Hughes már nem hibázott. Mindössze 1 perc 40 másodperc telt el, amikor Zach Werenski tökéletes passzát kapásból a kanadai kapus, Jordan Binnington hálójába vágta. Az USA ezzel a találattal nyert 2-1-re és lett aranyérmes férfi jégkorongban a milánói–cortinai téli olimpián.

Az Egyesült Államok 1980, a legendás Csoda a jégen („Miracle on Ice”) óta először nyert ötkarikás tornát, ráadásul éppen a csoda 46. évfordulóján.

Az NHL-játékosok részvételével rendezett olimpiák harmadik USA–Kanada döntőjét vívták, 2002-ben és 2010-ben is Kanada győzött – most azonban fordult a kocka.

Amerikai álom: olimpiai arany a haza dicsőségére

Jach Hughes bátyja, Quinn, aki szintén tagja a győztes csapatnak, nem fukarkodott a jelzőkkel: – Ő egy igazi gamer. Mentálisan elképesztően erős. Hosszú út vezetett idáig a sérülése után.