A Szoboszlaiékat gyakran szapuló Liverpool-legenda nyíltan szurkol az Arsenalnak

Jamie Carragher nem kerülte meg a kérdést: legyen-e bajnok az Arsenal? A Liverpool FC klublegendája azok után formált véleményt, hogy a londoniak a legutóbbi két bajnoki mérkőzésükön döntetlent játszottak, s tetemes előnyük öt pontra olvadt az eggyel kevesebb meccset játszó Manchester Cityvel szemben. A listavezető szerdán kétgólos előnyt leadva, 2-2-re végzett idegenben a sereghajtó, 20. helyezett Wolverhamptonnal.

Jamie Carragher szerint jót tesz a bajnokságnak, ha izgalmas Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Érthető, ha a Liverpoolt gyakran kritizáló, ám a Vörösökhöz ezer szállal kötődő, hűséges egykori játékos nem bánkódik amiatt, hogy az Arsenal kisebb hullámvölgybe került.

– Nem akarom, hogy egy csapat – hacsak nem a sajátomról van szó – túl nagy előnyre tegyen szert a bajnokságban. Örülök az Arsenal újabb döntetlenjének, mert izgalmassá teszi a küzdelemsorozatot, és muníciót ad, hogy legyen miről beszélnünk, történeteket teremt mostantól egészen a szezon végéig. Szóval azt hiszem, ez jót tesz a Premier League-nek – indokolta álláspontját a Sky Sports szakértője.