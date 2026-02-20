Jamie Carragherbajnoki címArsenalPremier League

A Szoboszlaiékat gyakran szapuló Liverpool-legenda nyíltan szurkol az Arsenalnak

A Liverpool legendás védője azt szeretné, hogy az Arsenal nyerje meg az angol labdarúgó-bajnokságot, mert ha Mikel Arteta csapata végez az élen, három egymást követő idényben három különböző bajnoka lenne a Premier League-nek. Jamie Carragher viszont közben örül az Ágyúsok pontvesztéseinek, mert szerinte jó, ha izgalmas a hajrá.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 20. 6:07
Jamie Carragher England's former football player Jamie Carragher attends an International Men's Day reception at Downing Street in London on November 19, 2025. Britain's Prime Minister Keir Starmer published a heartfelt video letter to his son on November
Jamie Carragher ismét meghökkentő kijelentést tett Fotó: JAIMI JOY Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jamie Carragher nem kerülte meg a kérdést: legyen-e bajnok az Arsenal? A Liverpool FC klublegendája azok után formált véleményt, hogy a londoniak a legutóbbi két bajnoki mérkőzésükön döntetlent játszottak, s tetemes előnyük öt pontra olvadt az eggyel kevesebb meccset játszó Manchester Cityvel szemben. A listavezető szerdán kétgólos előnyt leadva, 2-2-re végzett idegenben a sereghajtó, 20. helyezett Wolverhamptonnal.

Jamie Carragher szerint jót tesz a bajnokságnak, ha izgalmas
Jamie Carragher szerint jót tesz a bajnokságnak, ha izgalmas Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Érthető, ha a Liverpoolt gyakran kritizáló, ám a Vörösökhöz ezer szállal kötődő, hűséges egykori játékos nem bánkódik amiatt, hogy az Arsenal kisebb hullámvölgybe került. 

– Nem akarom, hogy egy csapat – hacsak nem a sajátomról van szó – túl nagy előnyre tegyen szert a bajnokságban. Örülök az Arsenal újabb döntetlenjének, mert izgalmassá teszi a küzdelemsorozatot, és muníciót ad, hogy legyen miről beszélnünk, történeteket teremt mostantól egészen a szezon végéig. Szóval azt hiszem, ez jót tesz a Premier League-nek – indokolta álláspontját a Sky Sports szakértője. 

 

Jamie Carragher az Arsenalra szavaz

Bár a Liverpool címvédőként csupán a 6. helyen áll, s nem tud beleszólni az aranyérem sorsába, elsőre furcsa, hogy miért teszi le a voksát a londoniak mellett Carragher. Azonban ha választania kell a jelenlegi éllovas és a vesztett pontok tekintetében kettővel rosszabbul álló Manchester City között, talán érthetőbb a voksa.

Azt hiszem, inkább az lenne jobb, ha az Arsenal nyerné meg a bajnokságot, mert szerintem jó, ha egy ligában különböző győztesek vannak. Ez azt jelentené, hogy az elmúlt három évben három különböző győztesünk lenne, ami egyáltalán nem volna baj

– mondta Jamie Carragher.

Akkor pedig különösen egyértelmű, mire gondolt, ha hozzátesszük: az előző nyolc Premier League-idényben csupán két klub, a City és a Liverpool tudott az élen végezni. Az Arsenal, amely még utazik a Manchester Cityhez is, 2004-ben volt legutóbb aranyérmes.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekorbán viktor

Újra a magyarok lehetnek Európa megmentői

Horváth József avatarja

Brüsszel és Kijev aktív információs háborút folytat azért, hogy Orbán Viktort eltávolítsák a hatalomból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu