Mbappé miatt aggódnak a Real Madrid-drukkerek, Arbeloa mindent tisztázott

A Real Madrid 4-1-re legyőzte a Real Sociedadot, s így átvette a vezetést a La Ligában a hétfőn pályára lépő Barcelonától. A királyi gárdában végig a kispadon ült a nem teljesen egészséges Kylian Mbappé, Álvaro Arbeloa azonban mindenkit megnyugtatott, hogy nincs nagy gond a francia támadóval.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 9:40
A francia klasszis végig a kispadon ült a szombati bajnokin Fotó: Guillermo Martínez Forrás: NurPhoto/AFP
Sorozatban a nyolcadik bajnokiján diadalmaskodott az ezúttal Kylian Mbappé nélkül felálló Real Madrid, amely 4-1-re nyert a Real Sociedad ellen, s mivel a Barcelona csak hétfő este lép pályára a Girona vendégeként, a királyi gárda átvette a vezetést a táblázaton.

Kylian Mbappé legutóbb duplázott a Benfica ellen
Kylian Mbappé legutóbb duplázott a Benfica ellen. Fotó: AFP/Zed Jameson/Anadolu

Az egészen kivételes idényt futó – 31 tétmérkőzésen 38 gólt szerző – Mbappé a szombati összecsapáson végig a kispadon ült, és mivel a Real Madridra kulcsfontosságú mérkőzés vár kedden a Bajnokok Ligájában a Benfica ellen, érthető, hogy a királyi gárda szurkolói aggódva vették tudomásul a francia hiányát.

Kylian Mbappé apró sérüléssel küzd

A bajnokit követő sajtótájékoztatón Álvaro Arbeloa megválaszolta, miért nem lépett pályára a 27 esztendős klasszis: – Az utóbbi időben apró kellemetlenséget érzett, igyekszik minél hamarabb visszatérni, így nem akartunk kockáztatni a keddi meccs előtt – mondta a Real Madrid edzője, akinek szavai alapján jó esély van rá, hogy Mbappé vállalni tudja a játékot a lisszaboniak ellen.

A Benfica éppen a Real Madrid elleni 4-2-es győzelemmel biztosította a helyét a Bajnokok Ligája rájátszásában, míg a spanyol együttes a vereség miatt maradt le az egyenes ági továbbjutástól a nyolcaddöntőbe. Azon a meccsen Mbappé szerezte a Real mindkét gólját, a játékára ezúttal is nagy szüksége lehet a sorozat rekordgyőztesének, ha ott akar lenni a nyolcaddöntőben. A párharc első mérkőzését kedden, a madridi visszavágót egy héttel később, szerdán játsszák.

La Liga, 24. forduló

Péntek

  • Elche–Osasuna 0-0

Szombat

  • Real Madrid–Real Sociedad 4-1
  • Espanyol–Celta Vigo 2-2
  • Getafe–Villarreal 2-1
  • Sevilla–Alavés 1-1 

Vasárnap

  • Oviedo–Athletic Bilbao 1-2
  • Rayo Vallecano–Atlético Madrid 3-0
  • Levante–Valencia 0-2
  • Mallorca–Betis 1-2

Hétfő

  • Girona–FC Barcelona 21.00 (Tv: Spíler2)

A bajnokság állását megtekintheti ide kattintva!

 

