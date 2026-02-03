Mircea Lucescuromán labdarúgó-válogatottvb-selejtező

Rossz hírt kaptak, aggódhatnak a vb-pótselejtezőre készülő román válogatottnál

Másfél hónap múlva létfontosságú mérkőzés vár a román labdarúgó-válogatottra, amely a pótselejtezőn szeretné kiharcolni a vb-kijutást. A törökök elleni isztambuli mérkőzés egyébként is nehéznek ígérkezik, s a nagy meccs előtt a románoknak még a szövetségi kapitányuk miatt is aggódniuk kell. A nyolcvanéves edzőlegenda, Mircea Lucescu kórházba került, és súlyosabb a helyzet, mint arra számítottak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 17:40
A román válogatott szövetségi kapitánya, Mircea Lucescu súlyos beteg Fotó: ALEX NICODIM Forrás: NurPhoto
A román válogatott Ausztria és Bosznia-Hercegovina mögött végzett a világbajnoki selejtezők H csoportjában, tehát az automatikus kijutást biztosító első és a pótselejtezőt érő második helyet sem szerezte meg, ám a Nemzetek Ligája „kisegítette” keleti szomszédunkat, így még versenyben van a kvalifikációért. Másfél hónap múlva tehát fontos mérkőzést játszanak a románok, március 26-án Isztambulban Törökországgal csapnak össze, majd az elődöntő győztese március 31-én a Koszovó–Szlovákia mérkőzés győztese ellen folytatja. A tét nagy, már csak emiatt sem lehet nagy a nyugalom a román táborban, és ha ez nem lenne elég, Mircea Lucescu szövetségi kapitány miatt is aggódhatnak.

A román válogatott fontos mérkőzésre készül, kérdés, hogy Mircea Lucescu ott lesz-e márciusban a kispadon
A román válogatott fontos mérkőzésre készül, kérdés, hogy Mircea Lucescu ott lesz-e márciusban a kispadon. Fotó: AFP

Mircea Lucescu újra kórházba került

A nyolcvanéves szaktekintélyt a múlt héten bocsátották haza egy bukaresti kórházból, ahol megfázás miatti szövődmények miatt kezelték, viszont a hét elején, idén immár harmadszor visszakerült az intézménybe, ahol azóta 24 órás megfigyelés alatt tartják. A Golazo.ro-ra hivatkozva a Gsp.ro azt írja, összetett, krónikus, hosszú távú betegségről van szó.

Lucescu állapota stabil, olyannyira, hogy ha a helyszínen nem is, de számítógépen figyeli a vb-selejtezőn számításba vehető játékosok teljesítményét. Az orvosok tartanak attól, hogy a kapitány nem épül fel időben, emiatt a román szövetség hét héttel a törökök elleni mérkőzés előtt azon gondolkodik, ki vehetné át az edző helyét. 

Egy korábbi nyilatkozata alapján egyébként az is meglepő, hogy még a 2024 augusztusában kinevezett Lucescu irányítja a válogatottat, tavaly októberben ugyanis kijelentette, lemond a posztjáról, ha Románia nem jut ki egyenes ágon a 2026-os világbajnokságra.

Európai vb-pótselejtezők:

A ág, elődöntő:

  • Olaszország–Észak-Írország
  • Wales–Bosznia-Hercegovina – a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

B ág, elődöntő:

  • Ukrajna–Svédország – a továbbjutó lesz a döntő házigazdája
  • Lengyelország–Albánia

C ág, elődöntő:

  • Törökország–Románia
  • Szlovákia–Koszovó – a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

D ág, elődöntő:

  • Dánia–Észak-Macedónia
  • Csehország–Írország – a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

 

