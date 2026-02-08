Liverpool FCMarc GuéhiManchester City

Liverpooli rémálom vagy isteni terv? Guardiola titkos fegyvere a negyedik csapásra készül

Marc Guéhi pályafutása különös ívet rajzolt az elmúlt hónapokban: tavaly nyáron a Liverpoolhoz került közel, januárban mégis a Manchester City játékosa lett. A 25 éves angol védő az idényben – még a Crystal Palace színeiben – háromszor is legyőzte a Liverpoolt, Marc Guéhi most pedig Pep Guardiola keze alatt kaphat lehetőséget arra, hogy negyedszer is főszereplő legyen a Vörösök ellen, ezúttal már City-játékosként, az Anfielden, a Premier League 25. fordulójának rangadóján.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 11:45
Marc Guehi a Liverpool helyett a Manchester Cityénél kötött ki Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Marc Guéhi tavaly nyáron már-már a Liverpool játékosa volt: az angol sajtó szerint az átigazolási időszak hajrájában orvosi vizsgálaton is részt vett, ám a Crystal Palace az utolsó pillanatban visszakozott. A londoni klub nem talált megfelelő pótlást csapatkapitánya helyére, ezért az üzlet az utolsó pillanatban meghiúsult.

Marc Guéhi, ahogy a Manchester Cityhez került, máris kezdő volt Wolverhampton Wanderers ellen. Az idényben immár negyedszer győzné le a Liverpoolt Guardiola nagy szerzeménye
Marc Guéhi, ahogy a Manchester Cityhez került, máris kezdő volt Wolverhampton Wanderers ellen. Az idényben immár negyedszer győzné le a Liverpoolt Guardiola nagy szerzeménye (Fotó: AFP/Darren Staples)

Közel volt az Anfieldhez, végül a Manchester Citynél kötött ki

A történet januárban vett új fordulatot. A Liverpoolnak is szüksége lett volna egy minőségi középhátvédre, de a jelek szerint a nyári eseten a Vörösök nem tudtak túllépni, nem vették fel ismét a kapcsolatot a Crystal Palace-szal. A Manchester City élt a lehetőséggel: megszerezte Guéhit a londoni klubtól, Pep Guardiola pedig azonnal jelezte, mennyire számít rá: az angol válogatott védő már az első bajnokiján, a Wolverhampton ellen a kezdőcsapatban kapott helyet. Egy friss igazolás esetében ez ritka és beszédes bizalmi jel.

Három meccs, három győzelem a Liverpool ellen

Guéhi eddigi idényét látva nem véletlen, hogy neve külön hangsúlyt kap a rangadó előtt. A Crystal Palace játékosaként három alkalommal is legyőzte a Liverpoolt.

  • 2025. augusztus – Community Shield: A szezonnyitó Szuperkupán 2-2-es rendes játékidő után tizenegyesekkel a Crystal Palace diadalmaskodott. Gueéhi csapatkapitányként végigjátszotta a mérkőzést.
  • 2025. szeptember – Premier League (Anfield): A Crystal Palace 2-1-re nyert a Liverpool ellen. Guéhi a védelem tengelyében stabil, magabiztos teljesítményt nyújtott.
  • 2025. november – Ligakupa: A Crystal Palace 3-0-ra győzött Anfielden. Guéhi ismét végig a pályán volt, és meghatározó szerepet játszott a továbbjutásban.

Mindhárom találkozón közös pont volt a Crystal Palace sikere és Guéhi vezérszerepe a védelemben.

Guardiola tudta, miért kell neki a válogatott védő

Pep Guardiola a védelemben az idény során több problémával is szembesült, ezért Guéhi megszerzése tudatos, célzott lépésnek tűnik. Az angol válogatott hátvéd gyorsan illeszkedhet a City rendszerébe: fizikailag erős, jól helyezkedik, és labdabiztos – mindaz, amit Guardiola egy rangadón elvár.

A Wolves ellen már kezdő volt, és minden jel arra mutat, hogy Anfielden is számolhat vele, ami újabb esélyt adhat arra, hogy Guéhi immár negyedszer legyen részese egy Liverpool elleni győzelemnek az idényben.

„Isten terve volt” – Marc Guéhi rövid üzenete

A védő maga is reflektált a helyzet különlegességére.

Úgy érzem, mindennek megvolt a maga ideje. Isten terve volt, hogy most itt legyek. Készen állok a kihívásra, és mindent megteszünk a győzelemért

fogalmazott Marc Guéhi a mérkőzés előtt.

Csúcsrangadó a Premier League-ben, hiányzók mindkét oldalon

A Liverpool és a Manchester City egyaránt hiányzókkal készül a rangadóra. A hazaiaknál elsősorban a védelemben akadnak kérdőjelek, Conor Bradley és Jeremie Frimpong sérült, Joe Gomez játéka is bizonytalan, de Arne Slot kulcsembereinek többsége bevethető. A Citynél Pep Guardiola továbbra sem számolhat teljes kerettel: Rúben Dias és John Stones sincs százszázalékos állapotban, míg Jérémy Doku és Mateo Kovacic sérülés miatt maradhat ki, ami tovább növeli Marc Guéhi szerepének jelentőségét.

Az idény eddigi egyetlen egymás elleni mérkőzésén a Manchester City 3-0-ra legyőzte az akkor pocsék sorozatban lévő Liverpoolt. Ezúttal az Anfielden egy szorosabb összecsapás várható, ám ezúttal egy új szereplő is reflektorfénybe kerülhet: Marc Guéhi, aki Guardiola csapatában a negyedik Liverpool elleni sikerére készül.

Premier League 25. forduló

péntek

Leeds–Nottingham 3-1

szombat

Manchester United–Tottenham 2-0
Arsenal–Sunderland 3-0
Bournemouth–Aston Villa 1-1
Burnley–West Ham United 0-2
Fulham–Everton 1-2
Wolverhampton–Chelsea 1-3

vasárnap

Brighton–Crystal Palace 15.00 (tv: Spíler 1)
Liverpool–Manchester City 17.30 (tv: Spíler 1)


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfrancesca

Lehet, hogy ez a pszichopata ebben is hazudik?

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.