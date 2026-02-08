Liverpooli rémálom vagy isteni terv? Guardiola titkos fegyvere a negyedik csapásra készül

Marc Guéhi tavaly nyáron már-már a Liverpool játékosa volt: az angol sajtó szerint az átigazolási időszak hajrájában orvosi vizsgálaton is részt vett, ám a Crystal Palace az utolsó pillanatban visszakozott. A londoni klub nem talált megfelelő pótlást csapatkapitánya helyére, ezért az üzlet az utolsó pillanatban meghiúsult.

Marc Guéhi, ahogy a Manchester Cityhez került, máris kezdő volt Wolverhampton Wanderers ellen. Az idényben immár negyedszer győzné le a Liverpoolt Guardiola nagy szerzeménye (Fotó: AFP/Darren Staples)

Közel volt az Anfieldhez, végül a Manchester Citynél kötött ki

A történet januárban vett új fordulatot. A Liverpoolnak is szüksége lett volna egy minőségi középhátvédre, de a jelek szerint a nyári eseten a Vörösök nem tudtak túllépni, nem vették fel ismét a kapcsolatot a Crystal Palace-szal. A Manchester City élt a lehetőséggel: megszerezte Guéhit a londoni klubtól, Pep Guardiola pedig azonnal jelezte, mennyire számít rá: az angol válogatott védő már az első bajnokiján, a Wolverhampton ellen a kezdőcsapatban kapott helyet. Egy friss igazolás esetében ez ritka és beszédes bizalmi jel.

Három meccs, három győzelem a Liverpool ellen

Guéhi eddigi idényét látva nem véletlen, hogy neve külön hangsúlyt kap a rangadó előtt. A Crystal Palace játékosaként három alkalommal is legyőzte a Liverpoolt.

2025. augusztus – Community Shield: A szezonnyitó Szuperkupán 2-2-es rendes játékidő után tizenegyesekkel a Crystal Palace diadalmaskodott. Gueéhi csapatkapitányként végigjátszotta a mérkőzést.

A szezonnyitó Szuperkupán 2-2-es rendes játékidő után tizenegyesekkel a Crystal Palace diadalmaskodott. Gueéhi csapatkapitányként végigjátszotta a mérkőzést. 2025. szeptember – Premier League (Anfield): A Crystal Palace 2-1-re nyert a Liverpool ellen. Guéhi a védelem tengelyében stabil, magabiztos teljesítményt nyújtott.

A Crystal Palace 2-1-re nyert a Liverpool ellen. Guéhi a védelem tengelyében stabil, magabiztos teljesítményt nyújtott. 2025. november – Ligakupa: A Crystal Palace 3-0-ra győzött Anfielden. Guéhi ismét végig a pályán volt, és meghatározó szerepet játszott a továbbjutásban.

Mindhárom találkozón közös pont volt a Crystal Palace sikere és Guéhi vezérszerepe a védelemben.

Guardiola tudta, miért kell neki a válogatott védő

Pep Guardiola a védelemben az idény során több problémával is szembesült, ezért Guéhi megszerzése tudatos, célzott lépésnek tűnik. Az angol válogatott hátvéd gyorsan illeszkedhet a City rendszerébe: fizikailag erős, jól helyezkedik, és labdabiztos – mindaz, amit Guardiola egy rangadón elvár.