Miért nem szeretik a világ legjobb futballcsapatai Marco Rossi válogatottját?

A magyar labdarúgó-válogatott és Marco Rossi számára is nehezen feledhető el 2025 novembere, az írek elleni utolsó pillanatos vb-selejtező-bukás. A magyar nemzeti csapat azóta sem játszott tétmeccset, és március végéig nem is fog. Akkor majd a szlovénokat és a görögöket fogadjuk Budapesten a Puskás Arénában. Látszólag jól jöhetnek a még mindig a sebeit nyalogató magyar csapatnak ezek a felkészülési meccsek, de ez tényleg csak a látszat.

Marco Rossi 2026-ban tényleg nem hibázhat? Fotó: Csudai Sándor

Marco Rossi nem hibázhat?

Pár napja kisorsolták a 2026-os Nemzetek Ligája csoportbeosztását. A mieink az ukránokkal, a grúzokkal és az északírekkel kerültek egy csoportba. Első ránézésre ez sem tűnik megoldhatatlan feladatnak, bár a Szerhij Rebrov vezette ukránok sok gondot okozhatnak majd. A Nemzetek Ligájára azért is kell nagyon odafigyelni, mert ezek a tétmeccsek már a 2027-ben zajló Eb-selejtezők eredményei mellett beleszámítanak a 2028-as Európa-bajnokság kvalifikációjába.

A Rapid Sport adásában megbeszéltük, milyen esélyekkel vág neki a magyar válogatott a 2026-os évnek.