Miért nem szeretik a világ legjobb futballcsapatai Marco Rossi válogatottját?

A korábbi évekhez képest igencsak szegény a felhozatal, már ami az ellenfeleket illeti, azaz 2026-ban nem játszunk olyan labdarúgó-válogatott ellen, amely a világ élvonalába tartozik. Erre persze csak barátságos meccseken lett volna lehetőség, de vagy az MLSZ döntött másképpen, vagy az ellenfelek. Marco Rossi számára mindenesetre jól jöhet ez, de az is lehet, hogy nem.

Lantos Gábor
2026. 02. 15. 6:12
A magyar labdarúgó-válogatott és Marco Rossi számára is nehezen feledhető el 2025 novembere, az írek elleni utolsó pillanatos vb-selejtező-bukás. A magyar nemzeti csapat azóta sem játszott tétmeccset, és március végéig nem is fog. Akkor majd a szlovénokat és a görögöket fogadjuk Budapesten a Puskás Arénában. Látszólag jól jöhetnek a még mindig a sebeit nyalogató magyar csapatnak ezek a felkészülési meccsek, de ez tényleg csak a látszat.

Marco Rossi
Marco Rossi 2026-ban tényleg nem hibázhat? Fotó: Csudai Sándor

Marco Rossi nem hibázhat?

Pár napja kisorsolták a 2026-os Nemzetek Ligája csoportbeosztását. A mieink az ukránokkal, a grúzokkal és az északírekkel kerültek egy csoportba. Első ránézésre ez sem tűnik megoldhatatlan feladatnak, bár a Szerhij Rebrov vezette ukránok sok gondot okozhatnak majd. A Nemzetek Ligájára azért is kell nagyon odafigyelni, mert ezek a tétmeccsek már a 2027-ben zajló Eb-selejtezők eredményei mellett beleszámítanak a 2028-as Európa-bajnokság kvalifikációjába.

A Rapid Sport adásában megbeszéltük, milyen esélyekkel vág neki a magyar válogatott a 2026-os évnek.

 

Felhévizy Félix
idezojelekkoncz zsuzsa

Schuster Lóránt Magyar Péter tyúkszemére lépett és a Koncz–Bródy duónak sem maradt adósa

Felhévizy Félix avatarja

Kutyából nem lesz szalonna.

