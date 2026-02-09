A törökök szupersztárja az NBA legjobbjának helyébe lépett

A tavalyi szezonban legjobb játékosa (MVP) Shai Gilgeous-Alexander február 3-án, az Orlando Magic elleni győzelem során szenvedett hasizomsérülést. A kanadai irányító azóta nem lépett pályára NBA-ben, s így kihagyja az All-Star mérkőzést is. A liga első embere Adam Silver az OKC sztárja helyett a Houston Rockets magasemberét Alperen Sengünt jelölte ki, hogy helyettesítse SGA-t a nemzetközi csapatban.

Alperen Sengünnek az NBA-legjobbjaival kell majd megküzdenie. Fotó: Getty Images North America/Stacy Revere

Sengün az NBA legjobbjai közé került

Alperen Sengün, aki idén 20,8 pontot, 9,4 lepattanót és 6,3 gólpasszt átlagol, második egymást követő All-Star szereplésére készül. A február 15-i gálameccset az Intuit Dome-ban, Inglewoodban (Kalifornia) rendezik majd, új formátumban: az Egyesült Államok sztárjai csapnak össze a nemzetközi sztárokkal. A 23 éves török Şengün a világválogatottban olyan nagy nevekkel léphet együtt pályára többek között, mint a Görög Szörnyként ismert Giannis Antetokounmpo, a világ legjobb játékosának tartott szerb Nikola Jokics, a szlovén csodagyerek Luka Donic, vagy a francia torony Victor Wembanyama. A Houston (32–19) jelenleg holtversenyben áll a Los Angeles Lakersszel a Nyugati Konferencia negyedik helyén.

Érdekesség, hogy a meghívás egy nappal azután érkezett, hogy Sengün elnézést kért amiatt, hogy a Boston Celtics elleni szerdai meccsen többször is nyomdafestéket nem tűrő, könnyűvérű nőnek nevezte a bíró Jenna Reneau-t, emiatt ki is állították a találkozóról.

– Csak az érzelmek hevületében történt, és mondtam néhány dolgot, amit nem kellett volna — mondta Sengün szombaton, a Thunder ellen 112–106-ra megnyert Rockets-mérkőzés után.

Rosszul éreztem magam miatta. Rögtön a meccs után elmentem a játékvezetők öltözőjébe. Megfogtam a hölgy kezét és bocsánatot kértem tőle. Éretlen viselkedés volt részemről, el kell ismernem

– nyilatkozta a török center, aki a nyári Európa-bajnokságon úgy nyert ezüstérmet Törökországgal, hogy a torna legjobb játékosai közé is beválasztották.