kosárlabdaHouston RocketsOklahoma City Thunderférfi kosárlabda Európa-bajnokságNBA

A törökök szupersztárja az NBA legjobbjának helyébe lépett

A hétvégén rendezik meg az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) All Star gáláját, ahol az új formátum szerint az Egyesült Államok válogatottja csap majd össze a nemzetközi sztárokból összeállított csapattal. A mérkőzésnek lesz egy nagy hiányzója, mivel az NBA tavalyi szezonjának legjobb játékosa Shai Gilgeous-Alexander sérülése miatt nem léphet pályára. A bajnok Oklahoma City Thunder irányítóját a Houston Rockets török centere, a nyári Európa-bajnokságon lehengerlő teljesítményt nyújtó Alperen Sengün helyettesíti majd.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 12:40
Alperen Sengün ragyogott az Eb-n, most az NBA All Star gálára is meghívták Fotó: CEMAL YURTTAS Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tavalyi szezonban legjobb játékosa (MVP) Shai Gilgeous-Alexander február 3-án, az Orlando Magic elleni győzelem során szenvedett hasizomsérülést. A kanadai irányító azóta nem lépett pályára NBA-ben, s így kihagyja az All-Star mérkőzést is. A liga első embere Adam Silver az OKC sztárja helyett a Houston Rockets magasemberét Alperen Sengünt jelölte ki, hogy helyettesítse SGA-t a nemzetközi csapatban.

Alperen Sengünnek az NBA-legjobbjaival kell majd megküzdenie
Alperen Sengünnek az NBA-legjobbjaival kell majd megküzdenie. Fotó: Getty Images North America/Stacy Revere

Sengün az NBA legjobbjai közé került

Alperen Sengün, aki idén 20,8 pontot, 9,4 lepattanót és 6,3 gólpasszt átlagol, második egymást követő All-Star szereplésére készül. A február 15-i gálameccset az Intuit Dome-ban, Inglewoodban (Kalifornia) rendezik majd, új formátumban: az Egyesült Államok sztárjai csapnak össze a nemzetközi sztárokkal. A 23 éves török Şengün a világválogatottban olyan nagy nevekkel léphet együtt pályára többek között, mint a Görög Szörnyként ismert Giannis Antetokounmpo, a világ legjobb játékosának tartott szerb Nikola Jokics, a szlovén csodagyerek Luka Donic, vagy a francia torony Victor Wembanyama. A Houston (32–19) jelenleg holtversenyben áll a Los Angeles Lakersszel a Nyugati Konferencia negyedik helyén.

Érdekesség, hogy a meghívás egy nappal azután érkezett, hogy Sengün elnézést kért amiatt, hogy a Boston Celtics elleni szerdai meccsen többször is nyomdafestéket nem tűrő, könnyűvérű nőnek nevezte a bíró Jenna Reneau-t, emiatt ki is állították a találkozóról.

– Csak az érzelmek hevületében történt, és mondtam néhány dolgot, amit nem kellett volna  — mondta Sengün szombaton, a Thunder ellen 112–106-ra megnyert Rockets-mérkőzés után.

Rosszul éreztem magam miatta. Rögtön a meccs után elmentem a játékvezetők öltözőjébe. Megfogtam a hölgy kezét és bocsánatot kértem tőle. Éretlen viselkedés volt részemről, el kell ismernem

– nyilatkozta a török center, aki a nyári Európa-bajnokságon úgy nyert ezüstérmet Törökországgal, hogy a torna legjobb játékosai közé is beválasztották.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Mi mennyi?

Bogár László avatarja

A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.