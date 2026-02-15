Rendkívüli

Budapestre érkezik Marco Rubio amerikai külügyminiszter, fontos tárgyalások következnek

téli olimpia 2026

Betiltották a grönlandi zászlót az olimpián, feszültség az USA–Dánia mérkőzésen

Az Egyesült Államok és Dánia közötti jégkorongmérkőzés közben politikai feszültséget szült a lelátón megjelenő grönlandi zászló. A téli olimpia rendezői arra utasították a tüntető szurkolókat, hogy tegyék el a grönlandi zászlót. Az USA válogatottja végül 6-3-as győzelmet aratott.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 12:49
A téli olimpia nem csak a sportról szól, az USA–Dánia mérkőzésen Grönland miatt volt politikai feszültség Fotó: AFP/Julien de Rosa
Nem múlt el feszültség nélkül az USA–Dánia férfi jégkorongmérkőzés a milánói–cortinai téli olimpián szombat este. Egy házaspár, Vita Kalnina és Alexander Kalnins politikai üzenetet megfogalmazva többször is magasba tartotta a grönlandi zászlót a lelátón. Végül a téli olimpia szervezői arra utasították őket, hogy ezt fejezzék be.

em az USA–Dánia jégkorongmérkőzés volt az első eset, amikor feltűnt a grönlandi zászló a téli olimpia során
Nem az USA–Dánia jégkorongmérkőzés volt az első eset, amikor feltűnt a grönlandi zászló a téli olimpia során (Fotó: AFP/Odd Andersen)

– Európaiként fontos volt számunkra, hogy ezt a gesztust megtegyük, jelképezzük, hogy támogatjuk Grönlandot – idézte Kalnins szavait a Bild című német lap.

A téli olimpia szervezői a grönlandi zászló elrejtésére utasítottak

A beszámoló szerint a Németországban élő házaspárt a csarnok személyzete felszólította, hogy ne mutogassák tovább a grönlandi zászlót.

– Azt mondták, hogy biztonsági okokból, mert lehetnek agresszív amerikaiak – mesélte Kalnins. A két néző eleget tett a kérésnek: – Szerintem az üzenet célba ért – tette hozzá a szurkoló. A zászló egy ideig a televíziós közvetítésben is látszott.

Az akció hátterében az Egyesült Államok és Dánia közötti feszültség áll Grönland miatt. Donald Trump amerikai elnök szerint a Dániához tartozó Grönland nem kellően védett Oroszországgal és Kínával szemben, ezért átvenné a területet, ahol jelentős nyersanyagkincseket is fellelhetők.

Az olimpia hivatalos weboldalán található irányelvek szerint a szurkolók csak olyan országok zászlóit vihetik be, amelyek részt vesznek a játékokon.

Márpedig Grönland a Dán Királyság része, és nem vesz részt saját csapattal a téli olimpián. A grönlandi sportolók – köztük a biatlonos testvérpár, Ukaleq és Sondre Slettemark – a dán csapat színeiben indulnak.

A dán játékosok nem is látták, az USA egyelőre hibátlan

A játékosok szerint a politikai helyzet számukra nem okozott problémát az USA–Dánia meccsen.

– Mi nem is láttuk – mondta Dánia csapatkapitánya, Jesper Jensen Aabo. – Mi csak egy jégkorongmérkőzést akartunk megnyerni egy világszínvonalú csapat ellen.

Végül az esélyesebb amerikaiak 6-3-ra győztek Dánia ellen, és két győzelemmel, hat ponttal a C csoport élén állnak a három-három pontos lettek és németek előtt – a dánoknak még nincsen pontjuk.

 

