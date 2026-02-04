Orbán Viktor sem feledkezett meg a Fekete Párduc születésnapjáról

Emlékezetes napra virradt ma a magyar labdarúgás. Ugyanis száz éve, 1926. február 4-én született Grosics Gyula olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes legenda, az Aranycsapat kapusa, a Nemzet Sportolója. A világon mindenhol ismerték a becenevét, igazi nemzeti hős volt ő, akiről a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor is megemlékezett a századik születésnapján.

Grosics Gyula az 1954-es vb-döntőben is védett. Fotó: DB/DPA

Orbán Viktor is megemlékezett a legendáról

Magyarország miniszterelnöke a saját közösségi oldalán beszélt a 86-szoros válogatott Grosics Gyuláról, aki bár nem szeretett védeni, végül megbarátkozott a poszttal, hiszen a világ egyik legjobb kapusa vált belőle.

Szellemi meggyőződések is vezették. Harcolt a magyar hadseregben is a második világháborúban

– kezdte mondandóját Orbán Viktor, s hozzátette, hogy Grosics Gyula nem azért lett válogatott, mert jó játékos volt, hanem teljesen más okból lett a nemzeti csapat egyik oszlopa.