Orbán Viktor: Ha melózunk, nyerünk, ha nem melózunk, nem nyerünk + videó

Orbán Viktor sem feledkezett meg a Fekete Párduc születésnapjáról

Minden idők egyik legjobb kapusa, az Aranycsapat futballistája, Grosics Gyula ma lenne százéves. A centenáriumról Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is megemlékezett a közösségi oldalán.

2026. 02. 04. 19:15
Grosics Gyula ma lenne százéves Fotó: FERENC ISZA Forrás: AFP
Emlékezetes napra virradt ma a magyar labdarúgás. Ugyanis száz éve, 1926. február 4-én született Grosics Gyula olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes legenda, az Aranycsapat kapusa, a Nemzet Sportolója. A világon mindenhol ismerték a becenevét, igazi nemzeti hős volt ő, akiről a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor is megemlékezett a századik születésnapján.

Grosics Gyula az 1954-es vb-döntőben is védett, amire Orbán Viktor is minden bizonnyal fájó szívvel emlékezik
Grosics Gyula az 1954-es vb-döntőben is védett. Fotó: DB/DPA

Orbán Viktor is megemlékezett a legendáról

Magyarország miniszterelnöke a saját közösségi oldalán beszélt a 86-szoros válogatott Grosics Gyuláról, aki bár nem szeretett védeni, végül megbarátkozott a poszttal, hiszen a világ egyik legjobb kapusa vált belőle. 

Szellemi meggyőződések is vezették. Harcolt a magyar hadseregben is a második világháborúban

 – kezdte mondandóját Orbán Viktor, s hozzátette, hogy Grosics Gyula nem azért lett válogatott, mert jó játékos volt, hanem teljesen más okból lett a nemzeti csapat egyik oszlopa.

 

 

