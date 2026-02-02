Balhé a Real Madrid meccsén: a sportigazgató a bírókkal, Vinícius a szurkolókkal pörölt

Rendkívüli

Álvaro Arbeloa irányítása alatt még hibátlan a La Ligában a Real Madrid, de nem lehetnek teljesen elégedettek a klubnál, Jude Bellingham sérülése és szurkolói füttykoncert árnyékolta be a vasárnapi mérkőzést. Vinícius Júnior be is szólt a Real Madrid drukkereinek, míg az ellenfél, a századik percben esett góllal 2-1-re veszítő Rayo Vallecano sportigazgatója, David Cabeno a játékvezetőket vette elő.

2026. 02. 02. 10:12
Viníciusnak felemás meccse volt a Rayo Vallecano ellen Fotó: GUILLERMO MARTINEZ Forrás: NurPhoto
Amióta január közepén Álvaro Arbeloa lett a Real Madrid vezetőedzője, azóta még nem veszített pontot a bajnokságban a csapat. Ez sokat ér nekik, hiszen a Barcelona közben hibázott, így egy pontra csökkent a különbség a két rivális között. Vasárnap nem sokon múlt, hogy megszakadjon a blancók remek sorozata, ugyanis a 80. perctől emberhátrányban játszó Rayo Vallecano még a 99. percben is őrizte az 1-1-es eredmény, ám Kylian Mbappé a 100. percben értékesített büntetőjével a Real Madrid oldalára billent a mérleg.

Pep Chavarria (jobbra) itt még pályán volt a Real Madrid ellen
Pep Chavarria (jobbra) itt még pályán volt a Real Madrid ellen Fotó: THOMAS COEX / AFP

A Real Madridot segítette a játékvezető?

A vendégeknél erre felment a pumpa, Pep Chavarria a 103. (!) percben begyűjtötte a második sárga lapját is, vagyis a Rayo Vallecano kilenc emberrel fejezte be a mérkőzést. A klubnál nehezen fogadták el a meccs végkimenetelét, a kiállított balhátvéd Instagram-történetben adott hangot a véleményének: „A mai volt az egyik legszomorúbb nap volt, amikor pályára léptem. Ez a csapat tiszteletet érdemel. Köszönöm, Rayo-szurkolók, továbbra is harcolni fogunk minden és mindenki ellen. Isten igazságos, és mindent lát” – írta Chavarria.

A vendégek többek között amiatt akadtak ki, hogy Díaz de Mera játékvezető kilenc percet is hosszabbított, miközben hosszú videózás sem történt és sok gól sem esett a mérkőzésen. Ínigo Pérez, a Rayo vezetőedzője diplomatikusan csak annyit mondott, hogy ő nem foglalkozik a bírókkal, de az egyik játékos, Isi Palazón felesége, Marta Soriano nem kímélte a Real Madridot: 

Szegények, sírniuk kell, tíz perc hosszabbítást kapnak, az utolsó percben büntetőt, kiállítják két játékosunkat, csak így képesek legyőzni a Rayót.

Erre szintén csak Instagram-történetben került sor, a Rayo Vallecano sportigazgatója azonban ennél sokkal messzebbre ment. David Cabeno beolvasott a játékvezetőknek, amiről Díaz de Mera a jegyzőkönyvben is megemlékezett: – A mérkőzés befejezése után, miközben a játékvezetők öltözője felé tartottam, a Rayo Vallecano sportigazgatója, David Cobeno többször is ránk kiabált: Minden meccsen ugyanaz megy. Később, amikor a negyedik játékvezető belépett az öltözők környékére, neki is odakiáltotta, több alkalommal megismételve: Mindannyian ugyanolyanok vagytok, esküszöm Istenre.

Vinícius nem fogta vissza magát

A Real Madridnál aligha izgatják magukat az ellenfél kirohanásai miatt, a lényeg, hogy megvan a három pont. Az örömük ugyanakkor nem lehet teljes Jude Bellingham sérülése miatt, aki várhatóan egy hónapot hagy ki, így lemarad a BL-rájátszásáról is a portugál Benfica ellen.

Akire közben számíthat Arbeloa, az Vinícius Júnior, amióta az új edző megérkezett, a brazilt egyszer sem cserélték le, zsinórban hat meccset játszott végig, erre 2023-tól, Carlo Ancelotti regnálásától nem volt példa. Sorozatban hét mérkőzésen ez még sosem fordult elő Viníciusszal, ez most megváltozhat, igaz, ez nem lesz tökéletes széria, mert a szélsőnek a következő bajnokit sárga lapos eltiltás miatt ki kell hagynia.

Viníciusnak egyébként felemás délutánja volt: szép góllal szerzett vezetést a Realnak, majd a címert megcsókolva ünnepelt, de a mérkőzés előtt, a kezdőcsapat bemutatásakor kifütyülte őt a Santiago Bernabéu közönsége, majd az első labdaérintésnél is ugyanez volt a helyzet. Ahogy az lenni szokott, Vinícius nem állta meg, hogy ne szóljon vissza: – Elég már, b…szd meg, hát játszunk!

