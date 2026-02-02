Balhé a Real Madrid meccsén: a sportigazgató a bírókkal, Vinícius a szurkolókkal pörölt

Amióta január közepén Álvaro Arbeloa lett a Real Madrid vezetőedzője, azóta még nem veszített pontot a bajnokságban a csapat. Ez sokat ér nekik, hiszen a Barcelona közben hibázott, így egy pontra csökkent a különbség a két rivális között. Vasárnap nem sokon múlt, hogy megszakadjon a blancók remek sorozata, ugyanis a 80. perctől emberhátrányban játszó Rayo Vallecano még a 99. percben is őrizte az 1-1-es eredmény, ám Kylian Mbappé a 100. percben értékesített büntetőjével a Real Madrid oldalára billent a mérleg.

Pep Chavarria (jobbra) itt még pályán volt a Real Madrid ellen Fotó: THOMAS COEX / AFP

A Real Madridot segítette a játékvezető?

A vendégeknél erre felment a pumpa, Pep Chavarria a 103. (!) percben begyűjtötte a második sárga lapját is, vagyis a Rayo Vallecano kilenc emberrel fejezte be a mérkőzést. A klubnál nehezen fogadták el a meccs végkimenetelét, a kiállított balhátvéd Instagram-történetben adott hangot a véleményének: „A mai volt az egyik legszomorúbb nap volt, amikor pályára léptem. Ez a csapat tiszteletet érdemel. Köszönöm, Rayo-szurkolók, továbbra is harcolni fogunk minden és mindenki ellen. Isten igazságos, és mindent lát” – írta Chavarria.

A vendégek többek között amiatt akadtak ki, hogy Díaz de Mera játékvezető kilenc percet is hosszabbított, miközben hosszú videózás sem történt és sok gól sem esett a mérkőzésen. Ínigo Pérez, a Rayo vezetőedzője diplomatikusan csak annyit mondott, hogy ő nem foglalkozik a bírókkal, de az egyik játékos, Isi Palazón felesége, Marta Soriano nem kímélte a Real Madridot:

Szegények, sírniuk kell, tíz perc hosszabbítást kapnak, az utolsó percben büntetőt, kiállítják két játékosunkat, csak így képesek legyőzni a Rayót.

Erre szintén csak Instagram-történetben került sor, a Rayo Vallecano sportigazgatója azonban ennél sokkal messzebbre ment. David Cabeno beolvasott a játékvezetőknek, amiről Díaz de Mera a jegyzőkönyvben is megemlékezett: – A mérkőzés befejezése után, miközben a játékvezetők öltözője felé tartottam, a Rayo Vallecano sportigazgatója, David Cobeno többször is ránk kiabált: Minden meccsen ugyanaz megy. Később, amikor a negyedik játékvezető belépett az öltözők környékére, neki is odakiáltotta, több alkalommal megismételve: Mindannyian ugyanolyanok vagytok, esküszöm Istenre.