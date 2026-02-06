Rudolf GergelyNyíregyházi Spartacusátigazolás

Az egykori válogatott labdarúgó, Rudolf Gergely hazudott a Nyíregyháza NB I-es csapatáról

Rudolf Gergely, aki 2016 és 2018 között volt játékosa a Nyíregyháza NB I-es labdarúgócsapatának, a jelek szerint alaposan mellélőtt a minap tett egyik nyilatkozatával. Rudolf Gergely szavait egy pénteken megjelent újságcikk cáfolta meg.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 16:43
Rudolf Gergely különös nyilatkozatát cáfolta meg egy pénteken megjelent cikk Fotó: FILIPPO MONTEFORTE Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 28-szoros válogatott labdarúgó, Rudolf Gergely a Mandiner című lapnak adott interjút. Ebben a nyilatkozatában azt mondta, hogy tizenhat új játékos érkezett meg a Nyíregyházához, s mind a tizenhat ugyanannak a menedzserirodának a segítségével. Rudolf ebben a nyilatkozatában határozottan cáfolta, hogy a jövőben ő lenne a Spartacus sportigazgatója. Az egykori válogatott játékos amúgy Nyíregyházán született, ezer szállal kötődik a városhoz.

Rudolf Gergely
Rudolf Gergely (piros mezben) a jelek szerint nem mondott igazat / Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Rudolf Gergely alaposan mellélőhetett

Rudolf Gergely bírálta a klub jelenlegi vezetését. Megemlítette azt is, hogy az elmúlt nyáron zajlott átigazolások szerinte azt mutatják meg, hogyan nem lenne szabad működnie egy klubnak. 

Kijelentette, hogy a városban minden adott lenne egy jó klub működéséhez, de nem úgy, ahogy a dolgok jelenleg zajlanak. 

Azt is elmondta, ha ő lenne a sportigazgató, akkor mindent bevetne, hogy a meglévő és szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszerét bevesse az átigazolások terén is.

A megyei napilap mindent cáfolt

Egy pénteken megjelent cikk azonban azt írta, hogy Rudolf ebben a kérdésben nem mondott igazat. Kiderült, hogy sem a Rudolf által mondott számadat nem felel meg a valóságnak, s az sem, hogy az új játékosok ugyanattól a menedzserirodától érkeztek volna meg. Kiderült, hogy tizenhat helyett csak tizenhárom új játékosa lett a Spartacusnak 2025 nyarán. 

Az alábbi listán szerepelnek az érintett játékosok, mellettük zárójelben pedig az őket képviselő menedzser vagy játékosügynökség neve látható. Ebből kiderül, hogy tizenegy labdarúgóra összesen nyolc menedzser/ügynökség jut, továbbá a lap megtudta, hogy Bojan Sankovic és Nemanja Antonov magukat képviselték a tárgyalások során, ők menedzserrel nem dolgoznak együtt.

A Nyíregyháza Spartacus FC 2025 nyarán szerződtetett játékosai (zárójelben a menedzserek, illetve az irodák)

  • Kovács Dániel (The Pats)
  • Májer Milán (Sultz Levente)
  • Katona Levente (Nánási Balázs)
  • Bojan Sankovic (menedzser nélkül)
  • Katona Bálint (F-Group)
  • Eneo Bitri (Franci Bode)
  • Dorian Babunski (Aleksandar Bajevski)
  • Manner Balázs (Zombori Zalán)
  • Kersák Roland (Nánási Balázs)
  • Nemanja Antonov (menedzser nélkül)
  • Katona Mátyás (F-Group)
  • Stefanos Evangelou (Stipe Lapic)
  • Bright Edomwonyi (Stipe Lapic)

A téli átigazolási időszakban további négy új játékos érkezett az NB I-es klubhoz. 

  • Muhamed Tijani (Diamond Sports)
  • Meldin Dreskovic (F-Group)
  • Marko Kvasina (Argentum Sport)
  • Vane Jovanov (Alpha Football Agency)

A listából egyértelműen látszik, hogy szó nincs arról, amit Rudolf Gergely mondott, azaz az egykori válogatott labdarúgó nyilatkozata nem fedte a valóságot.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.