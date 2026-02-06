Az egykori válogatott labdarúgó, Rudolf Gergely hazudott a Nyíregyháza NB I-es csapatáról

A 28-szoros válogatott labdarúgó, Rudolf Gergely a Mandiner című lapnak adott interjút. Ebben a nyilatkozatában azt mondta, hogy tizenhat új játékos érkezett meg a Nyíregyházához, s mind a tizenhat ugyanannak a menedzserirodának a segítségével. Rudolf ebben a nyilatkozatában határozottan cáfolta, hogy a jövőben ő lenne a Spartacus sportigazgatója. Az egykori válogatott játékos amúgy Nyíregyházán született, ezer szállal kötődik a városhoz.

Rudolf Gergely (piros mezben) a jelek szerint nem mondott igazat / Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Rudolf Gergely alaposan mellélőhetett

Rudolf Gergely bírálta a klub jelenlegi vezetését. Megemlítette azt is, hogy az elmúlt nyáron zajlott átigazolások szerinte azt mutatják meg, hogyan nem lenne szabad működnie egy klubnak.

Kijelentette, hogy a városban minden adott lenne egy jó klub működéséhez, de nem úgy, ahogy a dolgok jelenleg zajlanak.

Azt is elmondta, ha ő lenne a sportigazgató, akkor mindent bevetne, hogy a meglévő és szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszerét bevesse az átigazolások terén is.

A megyei napilap mindent cáfolt

Egy pénteken megjelent cikk azonban azt írta, hogy Rudolf ebben a kérdésben nem mondott igazat. Kiderült, hogy sem a Rudolf által mondott számadat nem felel meg a valóságnak, s az sem, hogy az új játékosok ugyanattól a menedzserirodától érkeztek volna meg. Kiderült, hogy tizenhat helyett csak tizenhárom új játékosa lett a Spartacusnak 2025 nyarán.

Az alábbi listán szerepelnek az érintett játékosok, mellettük zárójelben pedig az őket képviselő menedzser vagy játékosügynökség neve látható. Ebből kiderül, hogy tizenegy labdarúgóra összesen nyolc menedzser/ügynökség jut, továbbá a lap megtudta, hogy Bojan Sankovic és Nemanja Antonov magukat képviselték a tárgyalások során, ők menedzserrel nem dolgoznak együtt.

A Nyíregyháza Spartacus FC 2025 nyarán szerződtetett játékosai (zárójelben a menedzserek, illetve az irodák)

Kovács Dániel (The Pats)

Májer Milán (Sultz Levente)

Katona Levente (Nánási Balázs)

Bojan Sankovic (menedzser nélkül)

Katona Bálint (F-Group)

Eneo Bitri (Franci Bode)

Dorian Babunski (Aleksandar Bajevski)

Manner Balázs (Zombori Zalán)

Kersák Roland (Nánási Balázs)

Nemanja Antonov (menedzser nélkül)

Katona Mátyás (F-Group)

Stefanos Evangelou (Stipe Lapic)

Bright Edomwonyi (Stipe Lapic)

A téli átigazolási időszakban további négy új játékos érkezett az NB I-es klubhoz.

Muhamed Tijani (Diamond Sports)

Meldin Dreskovic (F-Group)

Marko Kvasina (Argentum Sport)

Vane Jovanov (Alpha Football Agency)

A listából egyértelműen látszik, hogy szó nincs arról, amit Rudolf Gergely mondott, azaz az egykori válogatott labdarúgó nyilatkozata nem fedte a valóságot.