Rendkívüli

Nyomoz a NAV Radnai Márk céges botránya miatt

Szalai ÁdámLiverpoolMLSZ Magyar Labdarúgó SzövetségSzoboszlai Dominikmagyar válogatott

Szalai Ádám Marco Rossitól tanulja a szakmát és hisz a változás erejében

A magyar labdarúgó-válogatott korábbi oszlopos tagja hosszú évekig légiósként játszott Európában, de pár éve már a magyar futball ügyéért dolgozik. A Sportintézet módszertani igazgatóhelyettese, Szalai Ádám nemrégiben beszélt az NB I-ben játszó fiatalok játékperceiről, de az egykori középcsatár a magyar futballközeg mellett a válogatottban betöltött szerepkörére is kitért.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 14:23
Szalai Ádám évekig játszott a magyar válogatottban Fotó: AFP/Ronny Hartmann
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Sportintézet módszertani igazgatóhelyettese, Szalai Ádám szerint a kiemelt akadémiák működésében sikerült olyan folyamatokat elindítani, amelyek már mostanra is hoztak előrelépést. A 86-szoros magyar válogatott támadóból lett sportvezető bízik benne, hogy a hazai labdarúgás területén is lesz progresszió, és még több tehetséget tudnak majd kinevelni, akik Marco Rossi szövetségi kapitány együttesének is értékesek lehetnek.

Szalai Ádám számára mindig is nagyon fontos volt a magyar labdarúgás ügye
Szalai Ádám számára mindig is nagyon fontos volt a magyar labdarúgás ügye. Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

Szalai Ádám szerint lehet változtatni

A magyar válogatott egykori csatára két évtizedet játszott Európa különböző csapataiban, s most a Sportintézet igazgatóhelyetteseként dolgozik a magyar futball előremeneteléért. Ebben a magyar klubok vezetőire is számít. 

– Sokszor hallottam korábban, hogy megpróbálunk változtatni a dolgokon, de utána mégsem érünk el eredményt. Én ezt nem így látom. Ha folyamatosan ütjük az ajtót az ötletekkel, akkor igenis lehet változtatni, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez nem mindenkinél ugyanazt a reakciót váltja ki – kezdte mondandóját az Inforádió műsorában az egykori középcsatár, majd hozzátette, hogy az őszinte párbeszédre törekszik mindenkivel. Szalai Ádám sok időt szentelt az elmúlt években annak, hogy miképp lehetne a magyar labdarúgást megreformálni, és lát pozitív jeleket a magyar akadémiáknál. 

Ami a fiatalperceket illeti: ha az idény végéig így alakul, akkor 54-55 ezer játékpercük lesz az U21-es fiataloknak az NB I-ben, ami az elmúlt évekhez képest előrelépésnek tekinthető.

A korábbi idényekben ugyanis csak 20-30-40 ezer játékpercet tölthettek a pályán a fiatal labdarúgók – árulta el a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője, aki szerint ebből a szempontból a közép-kelet-európai térség országai közül a top 5-ben tudnak lenni a fiatalperceket tekintve.

A szakmai és képzési munkát új szintre akarják emelni azzal, hogy az új szabályzási rendszerrel nem csak a játékidő növelésére fókuszálnak, hanem a minőséget is fontosnak tartják. A kilenc kiemelt akadémiánál több is akad majd, ahol az új szabályozási rendszer miatt a képzés módszertana és struktúrája át fog alakulni, de több részletet csak március közepétől fog elárulni. Mint mondta, fontos lenne, hogy minden akadémiával rendelkező klub tudjon labdarúgókat tudjon értékesíteni, és az új rendszerrel minden egyes klub része lehet annak a folyamatnak, amin keresztül a játékosokat ki tudják termelni és gazdaságilag valamilyen szinten fentarthatóbbak legyenek.

Marco Rossitól próbál tanulni

Szalai Ádám örvendetesnek nevezte Dárdai Pál szerepvállalását az Újpestnél, szerinte egy jó Újpestre mindig szüksége van a magyar bajnokságnak. Arra a kérdésre, hogy mennyire összetartóbb a magyar futballközeg, mint 10-15 éve, a volt csatár pozitív választ adott.

– Akkor még nem voltam benne nagyon a magyar labdarúgásban, de azt tudom mondani, hogy vannak olyan akadémiával rendelkező klubok, ahol szakmai párbeszéd és munka van, s mindezt a fejlődés érdekében teszik. Ez pozitívum. Tóth Alex excsapatán, a Ferencvároson kívül is vannak olyan klubok, ahol fiatal játékosokat értékesítenek, igaz, nem az öt topligába. 2013 óta jobban állnak a dolgok, de persze közel sem működik minden tökéletesen – nyilatkozta Szalai Ádám, aki hozzátette, hogy a labdarúgásból több szabályt is átvezettek a többi labdasportágba. 

Az MLSZ a 2026–2027-os idénytől vezeti be a kötelező ötmagyaros szabályt, s az öt magyarból minimum egy fiatal labdarúgónak kell folyamatosan játszania

 – mondta el a volt magyar labdarúgó, aki hangsúlyozta, hogy amelyik csapat akadémiával rendelkezik, ott több fiatal játékost várnak el, ahol nem, ott minimum egyet szeretnének a pályán látni.

Szalai Ádám a magyar labdarúgó-válogatott edzésén
Szalai Ádám a magyar labdarúgó-válogatott edzésén. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Szalai Ádám a magyar válogatott mellett betöltött szerepéről is elejtett néhány gondolatot: – Próbálok sokat tanulni Marco Rossitól. Sok feladatom van az edzések levezénylésében, és persze Rossi kikéri a véleményemet több dologban. Persze, helyén kezelem a helyzetet, hiszen ha valaki másfél-két éve együtt edzősködik a szakmai stábbal, még nem szabad azt gondolnia, hogy meghatározó véleménye lehet – mondta el a korábbi magyar válogatott támadó, aki fontosnak tartja, hogy a nemzeti csapat játékosaival is meglegyen a megfelelő bizalom és kommunikáció. 

De vajon mennyire követi az NB I-es küzdelmeket a válogatott másodedzője?

– Három-négy-öt meccset próbálok követni, de miután lemegy a forduló utolsó találkozója, én már azonnal kapom az adatokat. A topligákban szereplő magyar játékosokat szintén figyelemmel követjük – mondta el Szalai Ádám, aki pár szűkszavú mondatot elejtett Szoboszlai Dominikról is. – Túl sok dolgot nem tudok elmondani már róla, mindenki tisztában van a képességeivel. Ha valaki huszonötévesen a Premier League-ben a topszinten játszik, de persze említhetném Kerkez Milost és Sallai Rolandot is, akkor a teljesítmény magáért beszél – nyilatkozta Szalai, akinek a játék olykor hiányzik, főleg, ha ott áll a pálya szélén.

– A felesleges energiámat a futással próbálom levezetni, illetve a kreativitásba átvinni, és minél több olyan gondolatot létrehozni, ami segíthet a magyar sportnak. Egyébként minden napomat úgy indítom, hogy futok – mondta el Szalai Ádám, aki hálás azért, hogy folyamatosan új dolgokat tanulhat a pálya szélén, és biztos benne, hogy eljön az életében egy olyan pont, ahol újra döntenie kell, hogy milyen irányba szeretne továbbmenni.

A teljes beszélgetés:

 



 

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu