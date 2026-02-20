Szalai Ádám Marco Rossitól tanulja a szakmát és hisz a változás erejében

A Sportintézet módszertani igazgatóhelyettese, Szalai Ádám szerint a kiemelt akadémiák működésében sikerült olyan folyamatokat elindítani, amelyek már mostanra is hoztak előrelépést. A 86-szoros magyar válogatott támadóból lett sportvezető bízik benne, hogy a hazai labdarúgás területén is lesz progresszió, és még több tehetséget tudnak majd kinevelni, akik Marco Rossi szövetségi kapitány együttesének is értékesek lehetnek.

Szalai Ádám számára mindig is nagyon fontos volt a magyar labdarúgás ügye. Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

Szalai Ádám szerint lehet változtatni

A magyar válogatott egykori csatára két évtizedet játszott Európa különböző csapataiban, s most a Sportintézet igazgatóhelyetteseként dolgozik a magyar futball előremeneteléért. Ebben a magyar klubok vezetőire is számít.

– Sokszor hallottam korábban, hogy megpróbálunk változtatni a dolgokon, de utána mégsem érünk el eredményt. Én ezt nem így látom. Ha folyamatosan ütjük az ajtót az ötletekkel, akkor igenis lehet változtatni, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez nem mindenkinél ugyanazt a reakciót váltja ki – kezdte mondandóját az Inforádió műsorában az egykori középcsatár, majd hozzátette, hogy az őszinte párbeszédre törekszik mindenkivel. Szalai Ádám sok időt szentelt az elmúlt években annak, hogy miképp lehetne a magyar labdarúgást megreformálni, és lát pozitív jeleket a magyar akadémiáknál.

Ami a fiatalperceket illeti: ha az idény végéig így alakul, akkor 54-55 ezer játékpercük lesz az U21-es fiataloknak az NB I-ben, ami az elmúlt évekhez képest előrelépésnek tekinthető.

A korábbi idényekben ugyanis csak 20-30-40 ezer játékpercet tölthettek a pályán a fiatal labdarúgók – árulta el a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője, aki szerint ebből a szempontból a közép-kelet-európai térség országai közül a top 5-ben tudnak lenni a fiatalperceket tekintve.

A szakmai és képzési munkát új szintre akarják emelni azzal, hogy az új szabályzási rendszerrel nem csak a játékidő növelésére fókuszálnak, hanem a minőséget is fontosnak tartják. A kilenc kiemelt akadémiánál több is akad majd, ahol az új szabályozási rendszer miatt a képzés módszertana és struktúrája át fog alakulni, de több részletet csak március közepétől fog elárulni. Mint mondta, fontos lenne, hogy minden akadémiával rendelkező klub tudjon labdarúgókat tudjon értékesíteni, és az új rendszerrel minden egyes klub része lehet annak a folyamatnak, amin keresztül a játékosokat ki tudják termelni és gazdaságilag valamilyen szinten fentarthatóbbak legyenek.