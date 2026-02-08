Szoboszlai DominikManchester CityKerkez MilosPremier LeagueLiverpool FC

Szoboszlai és Guardiola meghökkentő közös története mérföldkőhöz érkezik

Hacsak váratlanul nem hagyja ki Arne Slot a Liverpoolból, Szoboszlai Dominik vasárnap pályafutása során először eléri a tíz meccset egy csapat, méghozzá a Manchester City ellen. Miközben Szoboszlai a kerek számot két csapat színeiben éri el – a Leipzig és a Liverpool mezében is lőtt már gólt a City kapujába –, a manchesteri csapat vezetőedzője a sorozat kezdete óta Pep Guardiola.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 6:27
Szoboszlai Dominik tavaly ilyenkor gólt és gólpasszt jegyzett a Manchester City ellen, az előző idényben oda-vissza 2-0-ra nyert a Liverpool Pep Guardiola csapata ellen Fotó: AFP/Paul Ellis
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vasárnap rendezik a Premier League-ben a Liverpool és a Manchester City rangadóját . A legutóbbi nyolc idényben ez a két csapat osztozott az trófeán: hatszor Pep Guardiola csapata, kétszer a Liverpool örülhetett, tavaly már Szoboszlai Dominik nyakába is jutott PL-aranyérem. Idén jó eséllyel megszakad a sorozat, az Arsenal tekintélyes előnnyel vezeti a tabellát, ugyanakkor Szoboszlai és Guardiola is hangsúlyozza : egyelőre a Liverpool az angol bajnokcsapat, amelyben Szoboszlai mellett Kerkez Milos is kezdhet a rangadón.

Emlék a meccsről, amikor Szoboszlai Dominik először bevette a Manchester City kapuját: ő és De Bruyne is klubot váltott azóta, Guardiola viszont továbbra is a City vezetőedzője
Emlék a meccsről, amikor Szoboszlai Dominik először bevette a Manchester City kapuját: ő és De Bruyne is klubot váltott azóta, Guardiola viszont továbbra is a City vezetőedzője Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Jan Woitas

A címvédésre persze nincs sok esély: a Liverpool hátránya az Arsenal szombati győzelme után tizenhét pont az éllovassal szemben. A City liverpooli győzelem esetén hat pontra csökkenthetné a saját lemaradását a londoniak mögött.

Szoboszlai góljai a Manchester City ellen

A Transfermarkt adatai alapján Szoboszlai Dominik különös mérföldkőhöz ér vasárnap: a Manchester City lesz az első ellenfél, amely ellen eljut tíz meccsig. Az eddigi kilencből négyet még az RB Leipzig, ötöt már a Liverpool mezében játszott, s teljesen kiegyensúlyozott a mérlege: három győzelem, három döntetlen, három vereség.

Szoboszlai eddig kétszer vette be a Manchester City kapuját.

  • 2021 decemberében még lipcsei mezben, a City számára már tét nélküli Bajnokok Ligája-csoportmeccsen Szoboszlai lőtte az első gólt, a 2-1-es győzelemmel az RB Leipzig kiharcolta az Európa-liga-átszállást érő harmadik helyet;
  • tavaly februárban, a Liverpool mezében a gól mellett gólpassz is jött Szoboszlaitól, 2-0-ra nyert a Liverpool.

Guardiola és Szoboszlai különös közös története

Azzal, hogy a Manchester City ellen játszik legtöbbet Szoboszlai, együtt jár, hogy az edzők közül Pep Guardiola a leggyakoribb ellenfele, ugyanis a katalán szakember már 2016 óta irányítja az égszínkékeket.

Guardiola kénytelen-kelletlen maga is többször dicsérte már Szoboszlait, igaz, a legemlékezetesebb az, amikor egészen valószínűtlenül rosszul ejtette ki a magyar futballista nevét.

Guardiola és Szoboszlai legutóbbi találkozása után előbbi örülhetett, ősszel a Manchester City 3-0-ra elintézte a Liverpoolt. Vasárnap a Vörösök visszavágnának.

Premier League 25. forduló

péntek

Leeds–Nottingham 3-1

szombat

Manchester United–Tottenham 2-0
Arsenal–Sunderland 3-0
Bournemouth–Aston Villa 1-1
Burnley–West Ham United 0-2
Fulham–Everton 1-2
Wolverhampton–Chelsea 1-3

vasárnap

Brighton–Crystal Palace 15.00 (tv: Spíler 1)
Liverpool–Manchester City 17.30 (tv: Spíler 1)

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy

Kapitány István ütheti be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

Felhévizy Félix avatarja

Rossz lóra tett a Tisza Párt elnöke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.