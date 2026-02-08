Szoboszlai és Guardiola meghökkentő közös története mérföldkőhöz érkezik

Vasárnap rendezik a Premier League-ben a Liverpool és a Manchester City rangadóját . A legutóbbi nyolc idényben ez a két csapat osztozott az trófeán: hatszor Pep Guardiola csapata, kétszer a Liverpool örülhetett, tavaly már Szoboszlai Dominik nyakába is jutott PL-aranyérem. Idén jó eséllyel megszakad a sorozat, az Arsenal tekintélyes előnnyel vezeti a tabellát, ugyanakkor Szoboszlai és Guardiola is hangsúlyozza : egyelőre a Liverpool az angol bajnokcsapat, amelyben Szoboszlai mellett Kerkez Milos is kezdhet a rangadón.

Emlék a meccsről, amikor Szoboszlai Dominik először bevette a Manchester City kapuját: ő és De Bruyne is klubot váltott azóta, Guardiola viszont továbbra is a City vezetőedzője Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Jan Woitas

A címvédésre persze nincs sok esély: a Liverpool hátránya az Arsenal szombati győzelme után tizenhét pont az éllovassal szemben. A City liverpooli győzelem esetén hat pontra csökkenthetné a saját lemaradását a londoniak mögött.

Szoboszlai góljai a Manchester City ellen

A Transfermarkt adatai alapján Szoboszlai Dominik különös mérföldkőhöz ér vasárnap: a Manchester City lesz az első ellenfél, amely ellen eljut tíz meccsig. Az eddigi kilencből négyet még az RB Leipzig, ötöt már a Liverpool mezében játszott, s teljesen kiegyensúlyozott a mérlege: három győzelem, három döntetlen, három vereség.

Szoboszlai eddig kétszer vette be a Manchester City kapuját.

2021 decemberében még lipcsei mezben, a City számára már tét nélküli Bajnokok Ligája-csoportmeccsen Szoboszlai lőtte az első gólt, a 2-1-es győzelemmel az RB Leipzig kiharcolta az Európa-liga-átszállást érő harmadik helyet;

tavaly februárban, a Liverpool mezében a gól mellett gólpassz is jött Szoboszlaitól, 2-0-ra nyert a Liverpool.

Guardiola és Szoboszlai különös közös története

Azzal, hogy a Manchester City ellen játszik legtöbbet Szoboszlai, együtt jár, hogy az edzők közül Pep Guardiola a leggyakoribb ellenfele, ugyanis a katalán szakember már 2016 óta irányítja az égszínkékeket.

Guardiola kénytelen-kelletlen maga is többször dicsérte már Szoboszlait, igaz, a legemlékezetesebb az, amikor egészen valószínűtlenül rosszul ejtette ki a magyar futballista nevét.

Pep Guardiola’s pronunciation of “Szoboszlai” is absolutely mental 😂pic.twitter.com/XpvlVpPh4i — Watch LFC (@Watch_LFC) November 24, 2023

Guardiola és Szoboszlai legutóbbi találkozása után előbbi örülhetett, ősszel a Manchester City 3-0-ra elintézte a Liverpoolt. Vasárnap a Vörösök visszavágnának.