A férfiak közt kirobbant balhé után a nőket büntették a téli olimpián

Kanada curlingválogatottja a világbajnokságokon a férfiak és a nők között is a legeredményesebbnek számít, és a téli olimpiai játékokon is az észak-amerikai ország áll a sportág éremtáblázatának élén. A legutóbbi, pekingi ötkarikás játékokon az aranyérem egyiküknek sem jött össze: a nők ötödikek, míg Marc Kennedy vezetésével a férfiak harmadikok lettek. A női mezőnyben az immáron Rachel Homan vezette kanadaiak a legutóbbi két vb-döntőben egyaránt nyerni tudtak Svájc ellen, és szombat este a milánói–cortinai téli olimpia curlingtornájának csoportkörében is összecsaptak a felek. Egy nappal azután, hogy a férfimezőnyben a 2010-es győztes Kennedyék rangadója a címvédő Svédország ellen emlékezetes véget ért.

A kanadai curlingválogatottak nem a teljesítményük miatt kerültek a téli olimpia középpontjába, Rachel Homan (középen) szerint ő Marc Kennedyék ügye miatt járt pórul (Fotó: AFP/Tiziana Fabi)

A svédek szerint Marc Kennedy csalt a kanadai curlingválogatottban

A péntek esti svéd–kanadai férfimérkőzést a négy forduló után három győzelemmel álló észak-amerikaiak nyerték 8-6-ra, a skandinávok szerint szabálytalan eszközökkel. Oskar Eriksson már a találkozó közben szóvá tette, hogy az ellenfél játékosai több alkalommal is szabályellenes módon kétszer értek a kőhöz a söprési vonal előtt, Marc Kennedy azonban káromkodva visszautasította a vádat, és a két fél szóváltása kis híján tettlegességig fajult.

A címvédőként négy mérkőzés után három vereséggel álló svédek csalást kiáltottak, és az esetnek több következménye is volt.

Az egyik, hogy a kanadaiak a trágár kifejezések miatt szóbeli figyelmeztetésben részesültek. A másik viszont a torna folytatására is kihat. A kövek fogantyúin elektronikus érzékelő található, amely piros fénnyel jelzi, ha egy játékos a söprési vonal után (is) hozzáér, azonban azt nem tudja kimutatni, ha valaki magához a gránithoz nyúl utólag. A nemzetközi szövetség ezért úgy határozott, hogy a szombati játéknaptól kezdve két pluszbíró figyeli a csarnokban található négy pálya eseményeit, és ők próbálják észrevenni az esetleges szabálytalan érintéseket.

Változtatás a téli olimpia közben, Rachel Homan pórul járt

Ez részben hatásosnak bizonyult. Előbb szombat délután a kanadai férfiak csoportmérkőzésén újból kifogásolták Kennedy kísérletét, ezúttal a svájci Pablo Lachat-Couchepin, de az ő panaszának nem lett olyan súlyos visszhangja, mint Erikssonénak, ráadásul Svájc győzött is 9-5-re.