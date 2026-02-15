téli olimpia 2026kanadai válogatottcurling

A férfiak közt kirobbant balhé után a nőket büntették a téli olimpián

A 2026. évi téli olimpiai játékok curlingversenyei az elmúlt napokban a kanadaiaktól hangosak. Pénteken a férficsapatuk Svédország ellen vívott balhéval tarkított csoportmérkőzést, majd a nemzetközi szövetség közbenjárása után szombat este a női együttesük Svájc ellen játszott egy szintén vitás esetet is tartalmazó rangadót. Rachel Homan szerint van kapcsolat a két találkozó között.

Wiszt Péter
2026. 02. 15. 7:02
A kanadai válogatott Marc Kennedy (középen) vezérletével törekszik a téli olimpia megnyerésére Fotó: AFP/Tiziana Fabi
Kanada curlingválogatottja a világbajnokságokon a férfiak és a nők között is a legeredményesebbnek számít, és a téli olimpiai játékokon is az észak-amerikai ország áll a sportág éremtáblázatának élén. A legutóbbi, pekingi ötkarikás játékokon az aranyérem egyiküknek sem jött össze: a nők ötödikek, míg Marc Kennedy vezetésével a férfiak harmadikok lettek. A női mezőnyben az immáron Rachel Homan vezette kanadaiak a legutóbbi két vb-döntőben egyaránt nyerni tudtak Svájc ellen, és szombat este a milánói–cortinai téli olimpia curlingtornájának csoportkörében is összecsaptak a felek. Egy nappal azután, hogy a férfimezőnyben a 2010-es győztes Kennedyék rangadója a címvédő Svédország ellen emlékezetes véget ért.

A kanadai curlingválogatottak nem a teljesítményük miatt kerültek a téli olimpia középpontjába, Rachel Homan (középen) szerint ő Marc Kennedyék ügye miatt járt pórul
A kanadai curlingválogatottak nem a teljesítményük miatt kerültek a téli olimpia középpontjába, Rachel Homan (középen) szerint ő Marc Kennedyék ügye miatt járt pórul (Fotó: AFP/Tiziana Fabi)

A svédek szerint Marc Kennedy csalt a kanadai curlingválogatottban

A péntek esti svéd–kanadai férfimérkőzést a négy forduló után három győzelemmel álló észak-amerikaiak nyerték 8-6-ra, a skandinávok szerint szabálytalan eszközökkel. Oskar Eriksson már a találkozó közben szóvá tette, hogy az ellenfél játékosai több alkalommal is szabályellenes módon kétszer értek a kőhöz a söprési vonal előtt, Marc Kennedy azonban káromkodva visszautasította a vádat, és a két fél szóváltása kis híján tettlegességig fajult. 

A címvédőként négy mérkőzés után három vereséggel álló svédek csalást kiáltottak, és az esetnek több következménye is volt.

Az egyik, hogy a kanadaiak a trágár kifejezések miatt szóbeli figyelmeztetésben részesültek. A másik viszont a torna folytatására is kihat. A kövek fogantyúin elektronikus érzékelő található, amely piros fénnyel jelzi, ha egy játékos a söprési vonal után (is) hozzáér, azonban azt nem tudja kimutatni, ha valaki magához a gránithoz nyúl utólag. A nemzetközi szövetség ezért úgy határozott, hogy a szombati játéknaptól kezdve két pluszbíró figyeli a csarnokban található négy pálya eseményeit, és ők próbálják észrevenni az esetleges szabálytalan érintéseket.

Változtatás a téli olimpia közben, Rachel Homan pórul járt

Ez részben hatásosnak bizonyult. Előbb szombat délután a kanadai férfiak csoportmérkőzésén újból kifogásolták Kennedy kísérletét, ezúttal a svájci Pablo Lachat-Couchepin, de az ő panaszának nem lett olyan súlyos visszhangja, mint Erikssonénak, ráadásul Svájc győzött is 9-5-re. 

Szombat este aztán a női tornán Svájc 8-7-re győzte le a kétszeres vb-címvédő Kanadát, és itt már nem maradt el a büntetés. A mérkőzés első játékrészében Rachel Homan első kövénél az egyik beiktatott bíró dupla érintést jelzett, így aztán érvénytelenítették a kísérletet. 

Homan már akkor is hevesen tiltakozott és próbált kiállni az igaza mellett, de hiába.

A szoros küzdelemben elveszített találkozó után aztán a történteket abszurdnak, frusztrálónak és érthetetlennek nevezte az ítéletet, amelyhez szerinte biztosan volt köze Kennedyék incidensének.

A kanadai férfiválogatott nem mellesleg a lelátóról figyelte az eseményeket, és helyszíni jelentések szerint az érvénytelenített kísérlet után bekiabálták Homanéknek: – Sebaj, elég nekünk hét kő is! – utaltak arra, hogy a játékrészek elején rendelkezésre álló nyolc kőből egy akár el is veszhet. 

Végül azonban azt az endet hiába nyerték meg a kanadaiak, a találkozót elveszítették, így továbbra is csak egy győzelmük van, az elődöntőbe jutás is messzebbre került. Az olimpiai curlingverseny kilencfordulós csoportköre mindkét nemnek vasárnap folytatódik.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Felhévizy Félix
idezojelekkoncz zsuzsa

Schuster Lóránt Magyar Péter tyúkszemére lépett és a Koncz–Bródy duónak sem maradt adósa

Felhévizy Félix avatarja

Kutyából nem lesz szalonna.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

