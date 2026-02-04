Tóth BalázsChampionshipBlackburn Rovers FCSheffield Wednesdaybravúr

Az új vezetőedző is bizalmat szavazott Tóth Balázsnak, aki ezt meg is hálálta

Az angol labdarúgó másodosztály 30. fordulójának keddi játéknapján a Blackburn Rovers 1-0-ra legyőzte a Sheffield Wednesday együttesét. Ez volt a hét elején kinevezett ideiglenes vezetőedző, Damien Johnson első meccse a kispadon. A tréner a kezdőbe nevezte magyar válogatott kapusát, Tóth Balázs pedig egy bravúrral és kapott gól nélkül teljesítménnyel hálálta meg a bizalmat.

Tóth Norbert
2026. 02. 04. 10:08
Tóth Balázsék ismét nyerni tudtak.
Tóth Balázs és csapata kilenc nyeretlen meccs után diadalmaskodott ismét. (Fotó: MI NEWS / AFP)
A Blackburn Rovers a hét elején jelentette be, hogy közös megegyezéssel távozott Valérien Ismaël vezetőedző. Tóth Balázsék a Sheffield Wednesday elleni siker előtt a kiesést jelentő 22. helyen álltak. A magyar kapus sérülése és hiányzása is közrejátszhatott a gyengébb teljesítményben, ugyanis korábban, amikor védett, akkor csapata biztos pontja volt.

A Blackburn Rovers elhagyta a kiesőzónát. A sikerhez Tóth Balázs bravúrral járult hozzá (Fotó: Blackburn Rovers)

Tóth Balázs maradt a kapuban, meghálálta a bizalmat

A Blackburn Rovers kedd este hazai pályán 1-0-ra legyőzte a sereghajtó Sheffiled Wednesday gárdáját. A győztes gólt Cashin szerezte a 12. percben. Tóth Balázs az ideiglenesen kinevezett vezetőedzőnél is maradt a kapuban, a magyar kapus egy bravúrral és kapott gól nélküli teljesítménnyel hálálta meg a bizalmat. A magyar válogatott játékosa a 18. bajnoki mérkőzésén védett az idényben, sérülése miatt jó pár találkozót ki kellett hagynia.

Damien Johnson elsőként csapata szellemiségét dicsérte. – Mint minden meccsen, az első gól mindig fontos. A Sheffield Wednesdayt már a meccs elején nyomás alá helyeztük, voltak jó beadásaink és helyzeteink. Szerencsére az egyiket sikerült értékesítenünk, és utána időnként szép dolgokat is csináltunk a pályán – mondta az északír tréner a RoversTV-nek.

Az életünkért kellett védekeznünk a tizenhatoson belül, de a fiúk soha nem adták fel, és a hozzáállásuk hihetetlen volt

 – tette hozzá.

A Blackburn Rovers a keddi sikerrel kilencmeccses nyeretlenségi sorozatát zárta le. Az elmúlt időszakban a Championshipben produkált négy vereség és négy döntetlen, valamint az FA-kupa búcsú után sikerült újra nyernie a Roversnek.

A csapat ezzel a sikerével feljött a 21. helyre, és elhagyta a kiesőzónát. Érdekesség, hogy így éppen egy másik, magyar válogatott játékost (Callum Stylest) foglalkoztató klub, a West Bromwich Albion csúszott le a veszélyzónába.

Tóth Balázsék szombaton a Norwich City vendégeként lépnek pályára.

