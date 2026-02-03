Többszörösen van miért visszavágni, agresszív játék kell a görögök ellen

A mieink az Izrael elleni magabiztos sikerrel jutottak be a legjobb négy közé. A magyar női vízilabda-válogatott tavaly két döntőt játszott a görögökkel: a világkupa áprilisi, kínai szuperdöntőjének aranymérkőzésén 13-9-re, a világbajnokság döntőjében pedig 12-9-re maradtak alul. A júliusi, szingapúri vb-n egyébként a csoportkörben is találkozott a két együttes, azt a meccset Cseh Sándor csapata nyerte meg 10-9-re. A világkupa januári selejtezőjében viszont 14-10-re kikapott a házigazda görögöktől, akik tehát az elmúlt egy év mérlegét tekintve a tétmérkőzéseken 3-1-re vezetnek.

Tiba Panna még csak 18 éves, de már három éve, hogy bemutatkozott a magyar válogatottban. Cseh Sándor csapata a Görögország elleni elődöntőre készül a női vízilabda Európa-bajnokságon Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Tiba Panna, a magyar válogatott legfiatalabb, még csupán 18 éves tagja szerint a görögök játéka nem olyan, mint a többi európai csapaté, de kellő agresszivitással, határozottsággal lehet ellenük jó eredményt elérni.

Tiba Panna: A görögök máshogy játszanak, mint a többiek

– Teljesen más vízilabdát képviselnek, mint amihez Európában hozzá vagyunk szokva. Nagyon gyorsan járatják a labdát támadásnál, védekezésben pedig egy különleges zónát játszanak, amire nyilván készülünk – jegyezte meg az UVSE 18 éves játékosa, aki tavaly világbajnoki ezüstérmes volt a magyar együttessel. – Budapesten szerintem már jól ment ellenük a játék – tette hozzá Tiba, utalva a január 21-i felkészülési találkozóra, melyet a magyar csapat 18-14-re megnyert.

A 2023-ban U20-as világbajnok Tiba Panna szerint abban a sikerben jelentős szerepe volt az amerikaiakkal közös, előző heti edzőtáborozásnak.

– Nagyon jót tett nekünk az amerikaiakkal közös felkészülés. Olyan agresszívan álltak hozzánk, hogy muszáj volt nekünk is ezt átvenni, és aztán rá tudtuk erőltetni a görög csapatra. Remélem, hogy ez kedden is így lesz – szögezte le Tiba Panna, aki már 15 évesen bemutatkozott a felnőttválogatottban.

Jó közösséget alkotnak az idősebbek és a fiatalok a magyar válogatottban

A csapaton belüli hangulatot illetően úgy fogalmazott: mostanra már otthonosan érzi magát a keretben.

A tapasztaltabbak nagyon befogadóak a fiatalokkal. Egyszer sem éreztem azt a megközelítést, az első pillanattól fogva, hogy ha te fiatal vagy, akkor benned nincs meg az a potenciál, ami kellene. Pont az ellenkezőjét érzem: ha kicsit el is keseredünk, amikor nem úgy jön ki a lépés, ahogy szeretnénk, akkor ők a legnagyobb támaszaink

– árulta el.