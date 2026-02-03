Rendkívüli

Bíróságra viszi Magyarország a brüsszeli döntést – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

női vízilabdacseh sándormagyar válogatott

Többszörösen van miért visszavágni, agresszív játék kell a görögök ellen

A madeirai női vízilabda Európa-bajnokság elődöntőjében a magyar válogatottunk ma közép-európai idő szerint 18.15-től Görögországgal találkozik. A tét közvetlenül természetesen a csütörtöki fináléba jutás, másfelől a visszavágás a tavalyi világbajnoki döntőben elszenvedett vereségért. A másik ágon a címvédő hollandok az olaszokkal mérkőznek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 5:34
Cseh Sándor szövetségi kapitány magyaráz a magyar játékosoknak a női vízilabda Európa-bajnokságon Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mieink az Izrael elleni magabiztos sikerrel jutottak be a legjobb négy közé. A magyar női vízilabda-válogatott tavaly két döntőt játszott a görögökkel: a világkupa áprilisi, kínai szuperdöntőjének aranymérkőzésén 13-9-re, a világbajnokság döntőjében pedig 12-9-re maradtak alul. A júliusi, szingapúri vb-n egyébként a csoportkörben is találkozott a két együttes, azt a meccset Cseh Sándor csapata nyerte meg 10-9-re. A világkupa januári selejtezőjében viszont 14-10-re kikapott a házigazda görögöktől, akik tehát az elmúlt egy év mérlegét tekintve a tétmérkőzéseken 3-1-re vezetnek.

Tiba Panna még csak 18 éves, de már három éve, hogy bemutatkozott a magyar válogatottban. Cseh Sándor csapata a Görögország elleni elődöntőre készül a női vízilabda Európa-bajnokságon
Tiba Panna még csak 18 éves, de már három éve, hogy bemutatkozott a magyar válogatottban. Cseh Sándor csapata a Görögország elleni elődöntőre készül a női vízilabda Európa-bajnokságon Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Tiba Panna, a magyar válogatott legfiatalabb, még csupán 18 éves tagja szerint a görögök játéka nem olyan, mint a többi európai csapaté, de kellő agresszivitással, határozottsággal lehet ellenük jó eredményt elérni.

Tiba Panna: A görögök máshogy játszanak, mint a többiek

– Teljesen más vízilabdát képviselnek, mint amihez Európában hozzá vagyunk szokva. Nagyon gyorsan járatják a labdát támadásnál, védekezésben pedig egy különleges zónát játszanak, amire nyilván készülünk – jegyezte meg az UVSE 18 éves játékosa, aki tavaly világbajnoki ezüstérmes volt a magyar együttessel. – Budapesten szerintem már jól ment ellenük a játék – tette hozzá Tiba, utalva a január 21-i felkészülési találkozóra, melyet a magyar csapat 18-14-re megnyert.

A 2023-ban U20-as világbajnok Tiba Panna szerint abban a sikerben jelentős szerepe volt az amerikaiakkal közös, előző heti edzőtáborozásnak.

– Nagyon jót tett nekünk az amerikaiakkal közös felkészülés. Olyan agresszívan álltak hozzánk, hogy muszáj volt nekünk is ezt átvenni, és aztán rá tudtuk erőltetni a görög csapatra. Remélem, hogy ez kedden is így lesz – szögezte le Tiba Panna, aki már 15 évesen bemutatkozott a felnőttválogatottban.

Jó közösséget alkotnak az idősebbek és a fiatalok a magyar válogatottban

A csapaton belüli hangulatot illetően úgy fogalmazott: mostanra már otthonosan érzi magát a keretben.

A tapasztaltabbak nagyon befogadóak a fiatalokkal. Egyszer sem éreztem azt a megközelítést, az első pillanattól fogva, hogy ha te fiatal vagy, akkor benned nincs meg az a potenciál, ami kellene. Pont az ellenkezőjét érzem: ha kicsit el is keseredünk, amikor nem úgy jön ki a lépés, ahogy szeretnénk, akkor ők a legnagyobb támaszaink

– árulta el.

Arra a kérdésre, hogy mit vár tőle Cseh Sándor szövetségi kapitány, Tiba Panna így válaszolt:

– Elsősorban azt kéri, hogy játsszak a saját képességeim szerint, ne gondoljam túl a játékot.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.