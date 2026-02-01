női vízilabda Európa-bajnokságmagyar női vízilabda-válogatottCseh Sándor

Izrael nem jelentett akadályt, éremért játszhat a magyar csapat

A Hollandia elleni szombati 5-4-es vereség után Izrael ellen vasárnap 22-6-ra nyert a magyar női vízilabda-válogatott a portugáliai Európa-bajnokság középdöntőjében. A két eredmény közül furcsa módon az előbbi volt a fontosabb az elődöntőbe jutás szempontjából, az Izrael elleni sikerrel kötelező feladatot teljesített a magyar csapat a női vízilabda Eb-n.

Koczó Dávid
2026. 02. 01. 19:12
A magyar válogatott bejutott az elődöntőbe a női vízilabda Európa-bajnokságon, ez hivatalosan Izrael legyőzésével vált biztossá Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
A magyar válogatott Európa élmezőnyéhez tartozik női vízilabdában, s bár az idei portugáliai Európa-bajnokságon már tizenhat csapat vehetett részt, ez a bizonyos élmezőny ennél sokkal szűkebb. Az lényegében a sorsolás után garantálható volt, hogy az egyik ágról Görögország és Olaszország jut az elődöntőbe, a magyar válogatott útjába viszont két komoly rivális is került a legjobb négy közé vezető úton. Az első csoportkörben Spanyolország ellen aratott 9-7-es győzelem után a Hollandia elleni csupán egygólos, 5-4-es vereség lényegében elődöntőt jelentett, azzal a kitétellel, hogy a magyar csapat teljesíti a kötelező feladatot Izrael ellen. Ebben az esetben, ha Spanyolország le is győzi a hollandokat, a körbeverés esetén döntő minitabellán semmiképpen sem lehet mindkét rivális gólkülönbsége jobb, mint a magyaroké.

A hollandok ellen a kapus, Neszmély Boglárka volt a magyar válogatott hőse, az Izrael elleni női vízilabda Eb-meccsre kevésbé tudott felpörögni
A hollandok ellen a kapus, Neszmély Boglárka volt a magyar válogatott hőse, az Izrael elleni női vízilabda Eb-meccsre kevésbé tudott felpörögni Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A Hollandia elleni, kevés gólt hozó meccsen Neszmély Boglárka volt a hős, a kapus négy ötméteresből hármat kivédett, ami kulcsfontosságú volt az elődöntőbe vezető úton.

– Azt szokták mondani, hogy egy ötméterest nem lehet kivédeni, csak rosszul lőni. Én ezt nem így gondolom, igyekszem minél többet kifogni. Érzésre mentem, szerencsére most három elakadt bennem – szerénykedett Neszmély, aki a hollandok jó kondiját is kiemelte.

Női vízilabda Eb: elődöntőben a magyar válogatott

Semmi meglepő nem volt abban, hogy az Izrael elleni mérkőzés képe egészen más volt, mint a Hollandia elleni találkozóé. A magyar válogatott egy negyed alatt több gólig jutott támadásban, mint egy nappal korábban négy játékrész alatt. Ugyanakkor eleinte az izraeliek tartották a lépést, az első negyedben négyszer is bevették Neszmély kapuját, akinek a helyét hamarosan átvette Golopencza Szonja.

Cseh Sándor együttese a második negyed elején, 5-5 után megrázta magát, a következő kilenc gól kivétel nélkül az izraeli kapuba esett. A magyar válogatott végül 22-6-ra nyert, s biztosan elődöntős az Európa-bajnokságon.

Folytatás kedden, az azonban csak a Hollandia–Spanyolország meccsen dől el, hogy a magyar csapat az olasz vagy a világbajnok görög válogatott ellen száll-e majd medencébe.

 

