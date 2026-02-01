Izrael nem jelentett akadályt, éremért játszhat a magyar csapat

A magyar válogatott Európa élmezőnyéhez tartozik női vízilabdában, s bár az idei portugáliai Európa-bajnokságon már tizenhat csapat vehetett részt, ez a bizonyos élmezőny ennél sokkal szűkebb. Az lényegében a sorsolás után garantálható volt, hogy az egyik ágról Görögország és Olaszország jut az elődöntőbe, a magyar válogatott útjába viszont két komoly rivális is került a legjobb négy közé vezető úton. Az első csoportkörben Spanyolország ellen aratott 9-7-es győzelem után a Hollandia elleni csupán egygólos, 5-4-es vereség lényegében elődöntőt jelentett, azzal a kitétellel, hogy a magyar csapat teljesíti a kötelező feladatot Izrael ellen. Ebben az esetben, ha Spanyolország le is győzi a hollandokat, a körbeverés esetén döntő minitabellán semmiképpen sem lehet mindkét rivális gólkülönbsége jobb, mint a magyaroké.
A Hollandia elleni, kevés gólt hozó meccsen Neszmély Boglárka volt a hős, a kapus négy ötméteresből hármat kivédett, ami kulcsfontosságú volt az elődöntőbe vezető úton.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!