Izrael nem jelentett akadályt, éremért játszhat a magyar csapat

– Azt szokták mondani, hogy egy ötméterest nem lehet kivédeni, csak rosszul lőni. Én ezt nem így gondolom, igyekszem minél többet kifogni. Érzésre mentem, szerencsére most három elakadt bennem – szerénykedett Neszmély, aki a hollandok jó kondiját is kiemelte.

Női vízilabda Eb: elődöntőben a magyar válogatott

Semmi meglepő nem volt abban, hogy az Izrael elleni mérkőzés képe egészen más volt, mint a Hollandia elleni találkozóé. A magyar válogatott egy negyed alatt több gólig jutott támadásban, mint egy nappal korábban négy játékrész alatt. Ugyanakkor eleinte az izraeliek tartották a lépést, az első negyedben négyszer is bevették Neszmély kapuját, akinek a helyét hamarosan átvette Golopencza Szonja.

Cseh Sándor együttese a második negyed elején, 5-5 után megrázta magát, a következő kilenc gól kivétel nélkül az izraeli kapuba esett. A magyar válogatott végül 22-6-ra nyert, s biztosan elődöntős az Európa-bajnokságon.

Folytatás kedden, az azonban csak a Hollandia–Spanyolország meccsen dől el, hogy a magyar csapat az olasz vagy a világbajnok görög válogatott ellen száll-e majd medencébe.