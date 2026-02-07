Rendkívüli

"Orbán Viktor vezetésével ki fogunk maradni a háború poklából" – Háborúellenes nagygyűlés Szombathelyen – kövesse nálunk élőben

Xabi Alonso Bayer Leverkusen Szép Márton ETO FC

Hazatér a magyar csatár, akit Xabi Alonso úgy felrúgott, hogy az unokáinak is mesélheti

A Bayer Leverkusentől igazolhat az NB I-ben éllovas ETO FC-hez az utánpótlás-válogatott Szép Márton a Nemzeti Sport információja szerint. A 18 éves magyar csatár számára nem ismeretlen Győr, de már németországi tapasztalatokkal felvértezve térhet haza. Többek között azzal is, hogy Xabi Alonso úgy felrúgta, hogy a németek szerint azt még az unokáinak is emlegetheti majd.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 10:35
Szép Márton a Bayer Leverkusentől igazolhat az NB I-ben éllovas győri ETO-hoz Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Szép Márton korábban éveket húzott le a győriek akadémiáján, ahonnan 2022-ben a Fehérvár FC-hez szerződött, majd 2023 nyarán a Bayer Leverkusenhez került. A 18 éves, utánpótlás-válogatott csatár most a Nemzeti Sport szerint hazatérhet Győrbe – a lap információja alapján az ETO FC hétfőn várja a szokásos orvosi vizsgálatra, ami után a jövő héten bejelenthetik a szerződtetését.

Szép Márton, akit Xabi Alonso felrúgott Leverkusenben, hamarosan Győrbe és az NB I-be igazolhat
Szép Márton, akit Xabi Alonso felrúgott Leverkusenben, hamarosan Győrbe és az NB I-be igazolhat (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Xabi Alonso is edzette Szép Mártont Leverkusenben. A korábbi világklasszis spanyol középpályás 2022 és 2025 között volt a Bayer vezetőedzője – 2024-ben veretlenül nyerte meg a csapattal a Bundesligát, ami mellett a Német Kupát is elhódította. Szép Márton többször is készült Xabi Alonso irányítása mellett a Leverkusen első csapatával.

Xabi Alonso nyújtott lábbal csúszott rá a magyar csatárra

2023-ban történt, hogy a Leverkusen első csapatának egyik edzésén az akkor 16 éves Szép Márton is részt vehetett. Az egymás közötti játékba Xabi Alonso is beszállt, és nem kímélte – sem magát, sem a fiatal magyart.

Xabi Alonso nyújtott lábban csúszott rá Szép Mártonra egy szituációban, és a labdához bizony sok köze nem volt, ellenben a fiatal magyart lábát telibe találta… A jelenetet a Bayer Leverkusen megosztotta a közösségi felületein, amihez csak annyit írt a német klub viccesen:

Szép Márton az unokáinak is mesélheti majd Xabi Alonso szerelését.

Jelen pillanatban Xabi Alonsónak nincsen csapata, mióta menesztették a Real Madrid éléről, Szép Márton pedig a hírek szerint klubot válthat, és az ETO FC-ben, az NB I-ben kóstolhat bele a felnőtt futballba.

Ebben az idényben Szép Márton minden sorozatot figyelembe véve 19 mérkőzésen három gólt szerzett a Leverkusen U19-es csapatában, és rendszeresen pályára lépett a német klubban az UEFA Ifjúsági Ligában is.

