Beismerte „bűnét” az Újpest edzője a meccs után, amelyet mindenkinek látnia kell

A hazai csapat Szendrei Norbert és José Calderón góljával gyűjtötte be a három pontot a ZTE Arénában az Újpest ellen, s így már hét bajnoki óta veretlennek mondhatja magát. Az NB I dobogós helyezéséért versenyben lévő csapatot irányító Nuno Campos először a szurkolóknak köszönte meg a támogatást.

Nuno Campos szerint az Újpest elleni mérkőzést mindenkinek látnia kell. Fotó: MTI/Katona Tibor

Elégedett volt a ZTE-t irányító Nuno Campos

– Fantasztikus volt az a támogatás, amit adtak a pálya mellől, nagymértékben hozzájárultak az eredményhez. Másodsorban a játékosoknak köszönöm a teljesítményt, százszázalékosan azt hajtották végre, amit megbeszéltünk a héten. Egy nagyon kemény csapat ellen játszottunk, szinte hibátlanul teljesítettünk a pályán. A szezon elején nem sokan gondolták volna, hogy eljutunk ebbe a pozícióba: ez azért is sikerülhetett, mert úgy játszunk, ami sok nézőnek örömöt ad.

Sokaktól hallom, hogy szeretnek ZTE-meccseket nézni: aki szereti a futballt, annak meg kell néznie ezt a meccset, mert remek volt

– értékelt az M4 Sportnak a portugál szakember, aki úgy véli, a csapat jó szereplésének fő oka, hogy a ZTE labdával és anélkül is kiválóan teljesít. – Sokan kiismerik, milyen fajta játékot játszunk, de nagyon nehéz védekezni az ellenfélnek a játékstílusunk ellen. Ha ezt csapatként ki tudjuk vinni a pályára, akkor folyékony, gördülékeny játékot tudunk bemutatni.

Úgy futballoznak a játékosaink, mintha már három éve együtt játszanának.

Az volt a klub kérése a szezon elején, hogy játsszunk szép focit. A fő cél a bennmaradás volt. Az látszik, hogy a játékosainknak nagy ambíciói vannak, megmutattuk, hogy bárki ellen győzelmi esélyekkel léphetünk pályára, az ország legjobb csapataival is játszottunk már, és meg is vertük őket. Ez olyan identitást ad a csapatnak, amit nagyon nehéz felépíteni, de nekünk mégis sikerült. Sosem vagyunk elégedettek azzal, amit elértünk, mindig többet és többet akarunk – zárta szavait a tréner.

Az Újpest helyzetkihasználásán javítani kell

Szélesi Zoltán szerint ugyan kialakítják a helyzeteket, ám nem értékesítik azokat, ha pedig meginog az Újpest, azt kihasználja egy olyan dinamikus csapat, mint a ZTE.