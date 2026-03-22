Beismerte „bűnét” az Újpest edzője a meccs után, amelyet mindenkinek látnia kell

A ZTE hazai pályán 2-0-ra legyőzte az Újpestet a labdarúgó NB I 27. fordulójának szombati mérkőzésén. A lefújás után az Újpestet irányító Szélesi Zoltán elismerte, hogy a második gól az ő döntése következtében született meg, míg a zalaegerszegiek trénere, Nuno Campos azt mondta, aki szereti a futballt, annak meg kell néznie ezt a meccset.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 10:11
Szélesi Zoltán magára vállalta a második gólt Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
A hazai csapat Szendrei Norbert és José Calderón góljával gyűjtötte be a három pontot a ZTE Arénában az Újpest ellen, s így már hét bajnoki óta veretlennek mondhatja magát. Az NB I dobogós helyezéséért versenyben lévő csapatot irányító Nuno Campos először a szurkolóknak köszönte meg a támogatást.

Elégedett volt a ZTE-t irányító Nuno Campos

– Fantasztikus volt az a támogatás, amit adtak a pálya mellől, nagymértékben hozzájárultak az eredményhez. Másodsorban a játékosoknak köszönöm a teljesítményt, százszázalékosan azt hajtották végre, amit megbeszéltünk a héten. Egy nagyon kemény csapat ellen játszottunk, szinte hibátlanul teljesítettünk a pályán. A szezon elején nem sokan gondolták volna, hogy eljutunk ebbe a pozícióba: ez azért is sikerülhetett, mert úgy játszunk, ami sok nézőnek örömöt ad.

Sokaktól hallom, hogy szeretnek ZTE-meccseket nézni: aki szereti a futballt, annak meg kell néznie ezt a meccset, mert remek volt

– értékelt az M4 Sportnak a portugál szakember, aki úgy véli, a csapat jó szereplésének fő oka, hogy a ZTE labdával és anélkül is kiválóan teljesít. – Sokan kiismerik, milyen fajta játékot játszunk, de nagyon nehéz védekezni az ellenfélnek a játékstílusunk ellen. Ha ezt csapatként ki tudjuk vinni a pályára, akkor folyékony, gördülékeny játékot tudunk bemutatni. 

Úgy futballoznak a játékosaink, mintha már három éve együtt játszanának.

Az volt a klub kérése a szezon elején, hogy játsszunk szép focit. A fő cél a bennmaradás volt. Az látszik, hogy a játékosainknak nagy ambíciói vannak, megmutattuk, hogy bárki ellen győzelmi esélyekkel léphetünk pályára, az ország legjobb csapataival is játszottunk már, és meg is vertük őket. Ez olyan identitást ad a csapatnak, amit nagyon nehéz felépíteni, de nekünk mégis sikerült. Sosem vagyunk elégedettek azzal, amit elértünk, mindig többet és többet akarunk – zárta szavait a tréner.

Az Újpest helyzetkihasználásán javítani kell

Szélesi Zoltán szerint ugyan kialakítják a helyzeteket, ám nem értékesítik azokat, ha pedig meginog az Újpest, azt kihasználja egy olyan dinamikus csapat, mint a ZTE.

– Szoros mérkőzés volt. Felkészített csapat a ZTE, amint területet engedtünk nekik, azt ki tudták használni. Volt egy lélektana is a mérkőzésnek: az első öt percben két óriási helyzetet alakítottunk ki, ha betaláltunk volna, máshogy alakul a hátralévő nyolcvanöt perc. Ahogy telt az idő és átengedtük a területet, úgy megnyílt a lehetőség az ellenfélnek, úgyhogy valósnak tartom az 1-0-s különbséget. 

Hogy 2-0 lett a vége, az az én döntésem miatt volt, mert felküldtem a csapatot az utolsó percekben, hátha kiegyenlítünk

– értékelt Szélesi.

A ZTE a válogatottszünetet követően ismét hazai pályán, a Kisvárdával játszik, míg az Újpest az MTK-t fogadja majd.

NB I, 27. forduló

péntek:

szombat:

vasárnap:

  • Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC 14.30
  • Kazincbarcika SC–ETO FC, Miskolc 16.45
  • Kisvárda–Ferencvárosi TC 19.15

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
