Ronnie O’Sullivan félelmetesen bekezdett, mégsem ő tartja lázban a sznúkerrajongók tömegeit

Két korábbi világbajnok már búcsúzott

A szombati nap nemcsak a nagy rangadókról szólt, hanem két nagy kiesőről is. Mark Allen 13-9-re legyőzte Kyren Wilsont, így 2024-es világbajnok búcsúzott a Crucible-től. Barry Hawkins ugyanilyen arányban, 13-9-re verte a háromszoros világbajnok Mark Williamst, aki tavaly döntőt játszott Sheffieldben, de ott 18-12-re kiapott Csao Hszin-tungtól.

Judd Trump eközben nem tudott előnyt kiharcolni Hossein Vafaei ellen: az első szakasz után 4-4 az állás. A világbajnokság második fordulója több érdekességet hozott, de a szombati nap két legnagyobb története egyértelmű: O’Sullivan klasszisformája, valamint a kínai párharc, amely sporttörténeti és televíziós szempontból is különleges lehet.

Sznúker-vb, a nyolcaddöntők állása