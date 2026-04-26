Ronnie O’Sullivan félelmetesen bekezdett, mégsem ő tartja lázban a sznúkerrajongók tömegeit
Ronnie O’Sullivan parádés játékkal kezdett John Higgins ellen a sznúker-világbajnokság nyolcaddöntőjében, de a szombati nap legnagyobb globális figyelme mégsem feltétlenül kettejük klasszikus párharcára irányult. A címvédő Csao Hszin-tung (Zhao Xintong) és Ting Csün-huj (Ding Junhui) kínai rangadója minden idők legnézettebb sznúkermeccsévé válhat, és két szakasz után még jóval szorosabb is, mint sokan várták.
Két korábbi világbajnok már búcsúzott
A szombati nap nemcsak a nagy rangadókról szólt, hanem két nagy kiesőről is. Mark Allen 13-9-re legyőzte Kyren Wilsont, így 2024-es világbajnok búcsúzott a Crucible-től. Barry Hawkins ugyanilyen arányban, 13-9-re verte a háromszoros világbajnok Mark Williamst, aki tavaly döntőt játszott Sheffieldben, de ott 18-12-re kiapott Csao Hszin-tungtól.
Judd Trump eközben nem tudott előnyt kiharcolni Hossein Vafaei ellen: az első szakasz után 4-4 az állás. A világbajnokság második fordulója több érdekességet hozott, de a szombati nap két legnagyobb története egyértelmű: O’Sullivan klasszisformája, valamint a kínai párharc, amely sporttörténeti és televíziós szempontból is különleges lehet.
Sznúker-vb, a nyolcaddöntők állása
- Csao Hszin-tung (Zhao Xintong)–Ting Csün-huj (Ding Junhui) 9-7, részeredmény
- Hsziao Kuo-tung (Xiao Guodong)–Shaun Murphy 3-13
- John Higgins–Ronnie O’Sullivan 2-6, részeredmény
- Chris Wakelin–Neil Robertson 4-4, részeredmény
- Kyren Wilson–Mark Allen 9-13
- Barry Hawkins–Mark Williams 13-9
- Mark Selby–Vu Ji-ce (Wu Yize) vasárnap kezdődik
- Hossein Vafaei–Judd Trump 4-4, részeredmény
