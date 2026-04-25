Marco Rossi példátlan bravúrra kap esélyt, de van edző, akit ő is irigyelhet a futball-vb előtt

Nem Üzbegisztán az egyetlen vb-újonc, ahol váltás történt a kijutás óta, ám Curacao esete egészen más. A Hollandiához tartozó karibi szigetcsoport csapata Dick Advocaat vezetésével jutott ki a tornára, ám a holland szakember lánya egészségügyi állapota miatt februárban lemondott, a helyét honfitársa, Fred Rutten vette át, aki annak idején a PSV-nél Dzsudzsák Balázs vezetőedzője is volt.

Marokkó sikeredzője kabalából mondott le?

Szintén önként, teljesen váratlanul távozott a marokkói kispadról Walid Regragui, aki négy éve hazája válogatottjával történelmet írt: Marokkó első afrikai csapatként vb-elődöntőt játszhatott. Regragui – még az előtt, hogy a zöld asztalnál Afrika-kupa-győztessé vált volna – azzal indokolta a távozását, hogy a csapatnak új perspektívára van szüksége, ugyanakkor akár kabala is állhat a háttérben. Regragui négy éve ugyanúgy három hónappal a torna előtt vette át a marokkói válogatottat, mint most az utódja, Mohamed Ouahbi, aki tavaly Marokkó U20-as válogatottját vb-címre vezette.

Egy másik észak-afrikai csapat, Tunézia tartja a rekordot: az idei vb-mezőnyből az egyetlen válogatott, amely a selejtezősorozat alatt négyszer is edzőt váltott: igaz, az öt szövetségi kapitányból kettő nem is kapott vb-selejtezőt.

A kvalifikációt itt is egy korábbi kiváló futballista, a 81-szeres válogatott Szami Trabelszi érte el, de mivel utána az Afrika-kupán már a nyolcaddöntőben kiesett Tunéziával, jött a helyére Sabri Lamouchi.