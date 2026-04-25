Marco RossiHervé RenardCarlos Queirozfoci vb 2026Fabio Cannavaro

Marco Rossi példátlan bravúrra kap esélyt, de van edző, akit ő is irigyelhet a futball-vb előtt

Június 11-én kezdődik az első labdarúgó-világbajnokság, amelyen már 48 válogatott vehet részt. Sajnos a Marco Rossi vezette magyar nemzeti csapat nem jutott be a mezőnybe. Miközben Rossi maradhatott a posztján, máshol még a sikeres kvalifikáció sem feltétlenül jelentett betonbiztos kispadot. Legalább hat olyan válogatott lesz a vb-n, amelynél más szövetségi kapitány ül majd a kispadon, mint aki kiharcolta a világbajnoki részvétel jogát.

Koczó Dávid
2026. 04. 25. 5:46
Marco Rossi két sikertelen vb-kvalifikáció után is maradt a magyar válogatott szövetségi kapitánya, honfitársa, Vincenzo Montella első nekifutásra kivezette Törökországot Fotó: Mirkó István
Nem Üzbegisztán az egyetlen vb-újonc, ahol váltás történt a kijutás óta, ám Curacao esete egészen más. A Hollandiához tartozó karibi szigetcsoport csapata Dick Advocaat vezetésével jutott ki a tornára, ám a holland szakember lánya egészségügyi állapota miatt februárban lemondott, a helyét honfitársa, Fred Rutten vette át, aki annak idején a PSV-nél Dzsudzsák Balázs vezetőedzője is volt.

Marokkó sikeredzője kabalából mondott le?

Szintén önként, teljesen váratlanul távozott a marokkói kispadról Walid Regragui, aki négy éve hazája válogatottjával történelmet írt: Marokkó első afrikai csapatként vb-elődöntőt játszhatott. Regragui – még az előtt, hogy a zöld asztalnál Afrika-kupa-győztessé vált volna – azzal indokolta a távozását, hogy a csapatnak új perspektívára van szüksége, ugyanakkor akár kabala is állhat a háttérben. Regragui négy éve ugyanúgy három hónappal a torna előtt vette át a marokkói válogatottat, mint most az utódja, Mohamed Ouahbi, aki tavaly Marokkó U20-as válogatottját vb-címre vezette.

Egy másik észak-afrikai csapat, Tunézia tartja a rekordot: az idei vb-mezőnyből az egyetlen válogatott, amely a selejtezősorozat alatt négyszer is edzőt váltott: igaz, az öt szövetségi kapitányból kettő nem is kapott vb-selejtezőt.

A kvalifikációt itt is egy korábbi kiváló futballista, a 81-szeres válogatott Szami Trabelszi érte el, de mivel utána az Afrika-kupán már a nyolcaddöntőben kiesett Tunéziával, jött a helyére Sabri Lamouchi.

Akiknek két sikeres vb-kvalifikáció sem volt elég

Hatalmi harc lehetett Hervé Renard végzete. A francia szakember a 2022-es vb-n a későbbi győztes Argentína ellen győzelemre vezette Szaúd-Arábiát, majd Roberto Mancini bukása után visszatért, s kivezette a válogatottat a 2026-os tornára is. A héten mégis a görög Jorgosz Donisz vette át a helyét a kispadon. A háttérben az állhat, hogy néhány nappal korábban új sportigazgató, Matt Crocker érkezett a szaúdi szövetséghez, akit a társrendező Egyesült Államok hasonló pozíciójából csábított el Szaúd-Arábia.

Renardéhoz hasonló cipőben jár Otto Addo. A ghánai szakember zsinórban a második vb-re vezette ki úgy hazája válogatottját, hogy a selejtezősorozat elején még nem ő volt a szövetségi kapitány. A 2022-es tornát még megkapta, de aztán eltakarították az útból, hogy 2024-ben visszahívják. Addo újra összeszedte a csapatot, még ha ezt az ország sportminisztere, Kofi Adams szerencsésnek is nevezte. Már ez sem volt jó előjel, Addo sorsát végül a márciusi felkészülési meccsek pecsételték meg: Ausztriától 5-1-re, Németországtól 2-1-re kapott ki Ghána.

Carlos Quieroz: két vb négy sikertelen selejtezőért cserébe

Addo helyét Carlos Queiroz vette át, aki a leghihetetlenebb elmúlt hét évet tudja felmutatni szövetségi kapitányként. A 2022-es selejtezősorozatban Kolumbia és Egyiptom kispadján is ült, egyik sem jutott ki a tornára, Queiroz viszont ott volt Katarban Irán válogatottjával, amelyet nem ő vezetett ki a világbajnokságra. A mostani vb selejtezősorozatában Katar, majd Omán kispadján ült, előbbitől kirúgták, utóbbitól a sikertelen kvalifikáció után önként távozott, a vb-n már Ghánát irányíthatja.

Helyezkedni tudni kell…

Ezt még talán Marco Rossi is megirigyelné, ugyanakkor az is biztos, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitányával is sokan cserélnének. A fenti listában már szóba kerültek mellett további tizennégy válogatott volt, amely váltott szövetségi kapitányt a vb-selejtezők során, de végül kijutott a tornára.

Marco Rossi példátlan bravúrjában bízik az MLSZ

Mindeközben Rossit nyolc éve nevezte ki az MLSZ a magyar nemzeti csapat élére, a futball-vb-re készülő 48 szövetségi kapitány közül csak Didier Deschamps (Franciaország) és Zlatko Dalic (Horvátország) tölti be régebb óta a posztot. Akad négy szövetségi kapitány, aki a sikertelen 2022-es kvalifikáció után kapott második esélyt, s azzal már élt: Steve Clarke Skócia, Thomas Christiansen Panama, Staale Solbakken Norvégia, míg Bubista a debütálásra készülő Zöld-foki Köztársaság futballvezetőinek bizalmát hálálta meg.

Olyan sikertörténetre viszont nincs példa az idei mezőnyben, amiben az MLSZ bízik: Rossi jelenleg érvényes szerződése alapján két sikertelen vb-kvalifikációt követően harmadik lehetőséget is kap a 2030-as világbajnokság selejtezősorozatában.

