Marokkó U20Franciaország U20Elyaz Zidanevilágbajnokságvb-döntő

Marokkó U20Franciaország U20Elyaz Zidanevilágbajnokságvb-döntő

Zokognak a franciák: a cserekapus cseréje intézte el őket, Zidane nem lép az apja örökébe

A végkifejlethez, azaz a döntőhöz érkezett a Chilében zajló U20-as labdarúgó világbajnokság. Az egyik elődöntőben Európa kénytelen volt fejet hajtani Afrika előtt. A 2022-es katari vb-n a felnőttek között már az elődöntőig menetelő Marokkó elképesztő izgalmak után büntetőkkel verte Franciaországot, így története során először játszhat világbajnoki finálét, ahol Lionel Messi utódai várják. A meccs pikantériája, hogy a találkozó hőse a marokkóiak harmadik számú kapusa, Abdelhakim El Mesbahi lett, akit kizárólag a büntetőpárbajra cseréltek be.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 7:44
Marokkó a brazilok után a franciákat is legyőzte a vb-döntő felé vezető úton Fotó: Photosport via AFP/Jonnathan Oyarzun
Kialakult a döntő az U20-as labdarúgó világbajnokságon , és sokak meglepetésére Európát senki sem képviseli a torna fináléjában. Ugyanis a nagy esélyesnek tartott franciákat egy végtelenségig fokozott, izgalmas találkozón, amely 1-1-re végződött, Marokkó büntetőpárbajban megverte, mégpedig úgy, hogy kétszer is kapust cseréltek. A válogatott harmadik számú hálóőre, El Mesbahi pedig – akit kifejezetten a 11-es párbajra cserélt be a marokkói szövetségi kapitány – kivédte a mindent eldöntő büntetőt, így Atlasz Oroszlánjai történetük első vb-aranyáért léphetnek majd pályára. Az ellenfelük a címvédő Argentína lesz, a gauchók Lionel Messi floridai csapattársa, Mateo Silvetti góljával győzték le 1-0-ra a meccset 10 emberrel befejező Kolumbiát.

Marokkó történelmet írt azzal, hogy bejutott az U20-as világbajnokság fináléjába
Marokkó történelmet írt azzal, hogy bejutott az U20-as világbajnokság fináléjába     Fotó: Marca.com

Marokkó már a 2022-es katari világbajnokságon is főszerepet játszott, most aranyérmes lehet

Marokkó, úgy tűnik, végleg bejelentkezik a világ élvonalába, és a felnőttek után – akik emlékezetes menetelést követően a negyedik helyen végeztek a 2022-es katari világbajnokságon – most utánpótlásszinten is megmutatja magát, ugyanis története során először kvalifikálta magát egy nagy torna döntőjébe. Pedig az előzetes várakozások alapján a franciák voltak a találkozó esélyesei.

  • az elmúlt három évben három alkalommal találkozott a két válogatott: két francia siker mellett egy döntetlen
  • az elmúlt fél évben a Marokkó U20 négyszer nyert, háromszor játszott döntetlent és kétszer kapott ki
  • az elmúlt fél év mérlege szerint a Franciaország U20 hatszor nyert és egyszer kapott ki
  • a Marokkó U20 3404., a Franciaország U20 2054. a Focikatalógus All-Time toplistáján
  • az elmúlt egy évben a Marokkó U20 olyan csapatokat győzött le, mint a Brazília U20, az Amerikai Egyesült Államok U20 vagy a Spanyolország U20
  • a Franciaország U20 pedig olyan csapatokat vert, mint a Mexikó U20, a Marokkó U20 vagy a Spanyolország U20

Maga a győzelem ténye is hatalmas elismerést érdemel, ám a valparaísoi Playa Ancha stadionban 11 300 néző előtt lejátszott mérkőzésnek két igazi hőse volt a Marca helyszíni tudósítása szerint. Az egyik az afrikai válogatott szövetségi kapitánya, 

a 49 éves Mohamed Ouahbi, aki az első számú kapus sérülése miatt beállt hálóőrt – a 63. percben lehetőséget kapó Ibrahim Gomis sem védett rosszul – a büntetőpárbaj előtt le merte cserélni, 

ugyanakkor a cseréire nagyon ráérzett, hiszen a padról lehetőséget kapó játékosaiból kettő a büntetőpárbajban is betalált. A másik hős pedig maga a harmadik számú kapus, Abdelhakim El Mesbahi , aki lehetőséget kapott a 125. percben, és kivédte Dylian N’Guesan mindent eldöntő 11-esét. 

Elyaz Zidane és a francia védelem sokszor nehéz helyzetbe került a marokkóiak ellen
Elyaz Zidane és a francia védelem sokszor nehéz helyzetbe került a marokkóiak ellen     Fotó: AFP/Jonnathan Oyarzun

A Zidane család ezúttal vb-cím nélkül maradt

A francia válogatott csapattal és a Real Madriddal mindent megnyerő – a királyi klubbal edzőként is BL-trófeát szerző – Zinedine Zidane a chilei utánpótlás-vb előtt abban reménykedett, hogy a torna végeztével már nem csak ő lesz a család egyetlen világbajnoka. 

Nos, a népszerű középpályásnak erre még várnia kell, ugyanis Franciaország kiesett az elődöntőben, így a Betis U20-as csapatában pallérozódó fia, Elyaz egyelőre nem tud édesapja nyomdokaiba lépni. 

A tehetséges belső védő eddig mind a hat meccsen pályára lépett – ötször kezdőként végigjátszotta a tallkozókat, míg Új-Kaledónia ellen 46 percet kapott –, nem is okozott csalódást, ám Kolumbia ellen maximum egy bronzéremmel vigasztalódhat a kisdöntőben. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

