Zokognak a franciák: a cserekapus cseréje intézte el őket, Zidane nem lép az apja örökébe

Kialakult a döntő az U20-as labdarúgó világbajnokságon , és sokak meglepetésére Európát senki sem képviseli a torna fináléjában. Ugyanis a nagy esélyesnek tartott franciákat egy végtelenségig fokozott, izgalmas találkozón, amely 1-1-re végződött, Marokkó büntetőpárbajban megverte, mégpedig úgy, hogy kétszer is kapust cseréltek. A válogatott harmadik számú hálóőre, El Mesbahi pedig – akit kifejezetten a 11-es párbajra cserélt be a marokkói szövetségi kapitány – kivédte a mindent eldöntő büntetőt, így Atlasz Oroszlánjai történetük első vb-aranyáért léphetnek majd pályára. Az ellenfelük a címvédő Argentína lesz, a gauchók Lionel Messi floridai csapattársa, Mateo Silvetti góljával győzték le 1-0-ra a meccset 10 emberrel befejező Kolumbiát.

Marokkó történelmet írt azzal, hogy bejutott az U20-as világbajnokság fináléjába Fotó: Marca.com

Marokkó már a 2022-es katari világbajnokságon is főszerepet játszott, most aranyérmes lehet

Marokkó, úgy tűnik, végleg bejelentkezik a világ élvonalába, és a felnőttek után – akik emlékezetes menetelést követően a negyedik helyen végeztek a 2022-es katari világbajnokságon – most utánpótlásszinten is megmutatja magát, ugyanis története során először kvalifikálta magát egy nagy torna döntőjébe. Pedig az előzetes várakozások alapján a franciák voltak a találkozó esélyesei.

az elmúlt három évben három alkalommal találkozott a két válogatott: két francia siker mellett egy döntetlen

az elmúlt fél évben a Marokkó U20 négyszer nyert, háromszor játszott döntetlent és kétszer kapott ki

az elmúlt fél év mérlege szerint a Franciaország U20 hatszor nyert és egyszer kapott ki

a Marokkó U20 3404., a Franciaország U20 2054. a Focikatalógus All-Time toplistáján

az elmúlt egy évben a Marokkó U20 olyan csapatokat győzött le, mint a Brazília U20, az Amerikai Egyesült Államok U20 vagy a Spanyolország U20

a Franciaország U20 pedig olyan csapatokat vert, mint a Mexikó U20, a Marokkó U20 vagy a Spanyolország U20

Maga a győzelem ténye is hatalmas elismerést érdemel, ám a valparaísoi Playa Ancha stadionban 11 300 néző előtt lejátszott mérkőzésnek két igazi hőse volt a Marca helyszíni tudósítása szerint. Az egyik az afrikai válogatott szövetségi kapitánya,

a 49 éves Mohamed Ouahbi, aki az első számú kapus sérülése miatt beállt hálóőrt – a 63. percben lehetőséget kapó Ibrahim Gomis sem védett rosszul – a büntetőpárbaj előtt le merte cserélni,

ugyanakkor a cseréire nagyon ráérzett, hiszen a padról lehetőséget kapó játékosaiból kettő a büntetőpárbajban is betalált. A másik hős pedig maga a harmadik számú kapus, Abdelhakim El Mesbahi , aki lehetőséget kapott a 125. percben, és kivédte Dylian N’Guesan mindent eldöntő 11-esét.