A portugál válogatott óriási balhéját idézték fel az éjjeli események

Hat negyeddöntős hely már elkelt a Chilében zajló U20-as labdarúgó-világbajnokságon. Spanyolország, Mexikó, Argentína, Kolumbia és Norvégia után Franciaország is bejutott a legjobb nyolc közé: Elyaz Zidane-ék drámai meccsen, a 123. percben büntetőből lőtt góllal nyertek 1-0-ra Japán ellen a szerda éjjeli (magyar idő szerint már csütörtöki) meccsen. Egy Zidane a pályán, kezezésért megítélt sorsdöntő tizenegyes a hosszabbítás hajrájában: ilyet már láttunk, a 2000-es Európa-bajnokságon a modern futball egyik legnagyobb balhéjával felelt rá a portugál válogatott.

A portugál válogatott sztárjai, Fernando Couto és Luis Figo hiába balhéztak, Zinédine Zidane értékesítette a 2000-es Eb-elődöntő hosszabbítását lezáró büntetőt (Fotó: AFP/Olivier Morin)

Persze a sok párhuzam mellett különbségek is akadtak. A mostani ítéletet VAR-vizsgálat után mikrofonon keresztül hirdette ki a stadionban a mexikói játékvezetőnő, Katia Itzel García – hasonló mondatot olvasva 2000-ben igencsak vakartuk volna a fejünket.

U20-as vb: Zidane-ék kiküzdött győzelme

A mérkőzést egyébként Japán uralta, kétszer is a kapufa mentette meg Elyaz Zidane-ékat, a 123. percben belőtt büntetővel mégis Franciaország jutott tovább, még a tizenegyespárbajt is elkerülve.