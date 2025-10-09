Rendkívüli

Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • A portugál válogatott óriási balhéját idézték fel az éjjeli események
portugál labdarúgó válogatottZinédine ZidaneU20-as Vb

A portugál válogatott óriási balhéját idézték fel az éjjeli események

Franciaország drámai meccsen, a hosszabbítás ráadásában lőtt büntetővel nyert 1-0-ra Japán ellen a Chilében zajló U20-as labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében. Pályán volt a franciáknál Elyaz Zidane is, akinek édesapja, Zinédine Zidane huszonöt évvel ezelőtt egy hasonló pillanat főszereplője volt: a Portugália elleni Eb-elődöntőben ő értékesített a hosszabbításban továbbjutást érő büntetőt. A japán fiatalok reakciója viszont meg sem közelítette a portugál válogatott akkori balhéját.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 12:58
Elyaz Zidane és a francia védelem sokszor nehéz helyzetbe kerül, de végül örülhetett a Japán elleni U20-as vb-nyolcaddöntő hosszabbítása után Fotó: Photosport via AFP/Jonnathan Oyarzun
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hat negyeddöntős hely már elkelt a Chilében zajló U20-as labdarúgó-világbajnokságon. Spanyolország, Mexikó, Argentína, Kolumbia és Norvégia után Franciaország is bejutott a legjobb nyolc közé: Elyaz Zidane-ék drámai meccsen, a 123. percben büntetőből lőtt góllal nyertek 1-0-ra Japán ellen a szerda éjjeli (magyar idő szerint már csütörtöki) meccsen. Egy Zidane a pályán, kezezésért megítélt sorsdöntő tizenegyes a hosszabbítás hajrájában: ilyet már láttunk, a 2000-es Európa-bajnokságon a modern futball egyik legnagyobb balhéjával felelt rá a portugál válogatott.

A portugál válogatott sztárjai, Fernando Couto és Luis Figo hiába balhéztak, Zinédine Zidane értékesítette a 2000-es Eb-elődöntő hosszabbítását lezáró büntetőt
A portugál válogatott sztárjai, Fernando Couto és Luis Figo hiába balhéztak, Zinédine Zidane értékesítette a 2000-es Eb-elődöntő hosszabbítását lezáró büntetőt (Fotó: AFP/Olivier Morin)

Persze a sok párhuzam mellett különbségek is akadtak. A mostani ítéletet VAR-vizsgálat után mikrofonon keresztül hirdette ki a stadionban a mexikói játékvezetőnő, Katia Itzel García – hasonló mondatot olvasva 2000-ben igencsak vakartuk volna a fejünket.

U20-as vb: Zidane-ék kiküzdött győzelme

A mérkőzést egyébként Japán uralta, kétszer is a kapufa mentette meg Elyaz Zidane-ékat, a 123. percben belőtt büntetővel mégis Franciaország jutott tovább, még a tizenegyespárbajt is elkerülve.

A negyeddöntőben a franciák Norvégia ellen játszanak, amely szintén hosszabbítás után nyert 1-0-ra a nyolcaddöntőben, Paraguay ellen.

A japán reakció nem a portugál válogatott balhéját idézte

A japánok csalódottan, de sportszerűen vették tudomásul az ítéletet, csupán kapuscserével próbálták megzavarni a franciákat, de Lucas Michal nem zökkent ki, magabiztosan értékesítette a büntetőt.

Persze a japán fiataloktól senki nem is számított olyan meghökkentő reakcióra, mint amit a portugálok műveltek 2000-ben. Akkor Luis Figo már azelőtt levonult a pályáról, hogy Zinédine Zidane belőtte volna az akkori szabályok szerint aranygólnál számító, azaz azonnal győzelmet jelentő büntetőt. A játékvezető lökdösése és zaklatása miatt három másik portugál játékos (Abel Xavier, Nuno Gomes, Paulo Bento) egyaránt több hónapos eltiltást kapott.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekiszlamizálódás

Nagy testvéred figyel téged

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A kritikai iszlámkutatás Németországban megszűnt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu