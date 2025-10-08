Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

  • Fájdalmas búcsú, visszatér távoli kalandjából az ETO gólvágója
Olekszandr Piscsurukrán válogatottU20-as labdarúgó-világbajnokságETO FC

Fájdalmas búcsú, visszatér távoli kalandjából az ETO gólvágója

A nyolcaddöntő jelentette a végállomást az ukrán válogatottnak, amely 1-0-ra kikapott Spanyolországtól a Chilében zajló U20-as világbajnokságon. Az ETO FC ukrán légiósa, Olekszandr Piscsur egy félidőt kapott az elbukott összecsapáson.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 8:32
A spanyolok ellen nem jött össze a gól, Piscsur és az ukrán válogatott kiesett az U20-as vb-ről
A spanyolok ellen nem jött össze a gól, Piscsur és az ukrán válogatott kiesett az U20-as vb-ről Fotó: AFP/Javier Torres
A húsz esztendős Olekszandr Piscsur a szünet után állt be a spanyolok ellen, ám segíteni ő sem tudott az ukrán válogatotton, amely ekkor már egygólos hátrányban volt. Pedig Ukrajna megnyerte a csoportját a tornán, a spanyolok pedig csak csoportharmadikként jutottak a legjobb tizenhat közé.

Olekszandr Piscsur ismét az NB I-ben bizonyíthat
Olekszandr Piscsur az U20-as vb után ismét az NB I-ben bizonyíthat. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Olekszandr Piscsur egy gólig jutott a vb-n

A 204 centiméter magas csatár Ukrajna mindhárom csoportmeccsén ott volt a kezdőcsapatban, az első, Dél-Korea ellen 2-1-re megnyert összecsapáson ő szerezte csapata második gólját.

Piscsur – aki a kiesést követően visszatér a klubjához – idén nyáron igazolt Gyirmótról az ETO FC-hez, amelynek színeiben öt NB I-es mérkőzésen két gólt szerzett eddig.

 

 

