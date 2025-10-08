Fájdalmas búcsú, visszatér távoli kalandjából az ETO gólvágója

A húsz esztendős Olekszandr Piscsur a szünet után állt be a spanyolok ellen, ám segíteni ő sem tudott az ukrán válogatotton, amely ekkor már egygólos hátrányban volt. Pedig Ukrajna megnyerte a csoportját a tornán, a spanyolok pedig csak csoportharmadikként jutottak a legjobb tizenhat közé.

Olekszandr Piscsur az U20-as vb után ismét az NB I-ben bizonyíthat. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Olekszandr Piscsur egy gólig jutott a vb-n

A 204 centiméter magas csatár Ukrajna mindhárom csoportmeccsén ott volt a kezdőcsapatban, az első, Dél-Korea ellen 2-1-re megnyert összecsapáson ő szerezte csapata második gólját.

Piscsur – aki a kiesést követően visszatér a klubjához – idén nyáron igazolt Gyirmótról az ETO FC-hez, amelynek színeiben öt NB I-es mérkőzésen két gólt szerzett eddig.