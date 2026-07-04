A kolumbiaiak Svájc ellen lépnek pályára az utolsó vb-nyolcaddöntőben, amelyet magyar idő szerint kedden 22 órától rendeznek Vancouverben.
A 13. percben becserélt játékosát is okolta a sorsdöntő gólért a hat vb-t megjárt kapitány
A kolumbiai válogatott jutott utolsóként az idei labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjébe. A dél-amerikai együttes Ghána ellen 1-0-ra nyert Kansas Cityben, és készülhet a Svájc elleni folytatásra. Kolumbia gólszerzője Jhon Arias volt, aki a frissen becserélt ghánai védő figyelmetlenségének is köszönheti a találatát.
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