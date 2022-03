Napiparancs

Hogy az Ukrajnából százezrével érkező menekülteket nem szabad összetéveszteni a háborúba sodródott ország hivatalosságaival, arról volt alkalmunk meggyőződni az elmúlt napokban.

Először Ukrajna budapesti nagykövet asszonyának a kijelentésén kaptunk fel a fejünket. Ljubov Nepop fennakadt Orbán Viktor miniszterelnöknek azon a kijelentésén, miszerint háború idején csak megfontoltan szabad reagálni. – Stratégiai nyugalmatok csak a sírban lesz – replikázott haragosan, majd ekképp folytatta: – Az 1848-as forradalom évfordulója jön, és rezsicsökkentésről beszélnek? Nem szégyellik magukat? […] Van joguk március 15-én ünnepelni azoknak, akiknek a szabadságnál a rezsicsökkentés fontosabb?! […] Csak azok menjenek ki az utcára ünnepelni, akikben van bátorság kiállni a szabadság mellett!

Hogy ez nem csupán egy félresikerült nyilatkozat volt, az az ukrán külügyminiszter minapi beszólásából is kiderül. Dmitro Kuleba nem sokat lacafacázott, így kezdte: – Felszólítom a magyar hatóságokat, álljanak egyértelműen Ukrajna oldalára, és adjanak meg minden szükséges támogatást. A napiparancsot rövid történelemóra követte:

– Szijjártó Péter külügyminiszter nyilatkozatait olvasva kételkedni kezdünk abban, hogy emlékszik az 1848–49-es forradalomra, amikor az orosz hadsereg leverte a magyar szabadságharcot, vagy 1956-ra, amikor szovjet tankok taposták el a szabadságot Budapest utcáin, a magyarok pedig hiába kérték a Nyugat segítségét.

Már hogyne emlékeznénk, miniszter úr! Sőt arra is emlékszünk, hogyan bánnak kárpátaljai magyarjainkkal (és a többi kisebbséggel) önök, akiknek elévülhetetlen érdemeik vannak abban is, hogy odaát most dörögnek a fegyverek.

