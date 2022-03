Nem várt ellenzéki kihívója akadt néhány hete a budapesti 10-es körzet parlamenti mandátumára spekuláló párbeszédes Szabó Tímeának. Bizonyos Rózsa László Péter jelentette be: ő is ringbe száll a Valódi Demokrata Párt színeiben. A vállalkozó szellemű ifjú (korábban a DK-ban politizált, de aztán megjött az esze) esélyeit növelte, hogy maga Iványi Gábor is elragadtatással szólt róla. („Egy igazi, elkötelezett, korsze­rűen gondolkodó, a gyűlöletkampánnyal szemben állhatatosan küzdő, nagyszerű fiatal” – e szavakkal ajánlotta Rózsát a porondra az Evangéliumi Testvérközösség gyanúsított adóelkerülője.)

Tegnap viszont arról érkezett hír, hogy Iványi lelkész mégsem adja áldását a fölmagasztalt ifjúra. Sztornó. Sőt arra kérte Rózsát, ne is induljon a választásokon. „Az új parlamentnek egyetlen fontos dolga lenne, s ez az, hogy leváltsa a jelenlegi kormányt… Ez csak úgy lehetséges, ha minden erő összefog, és a mögé áll, aki várhatóan a legtöbb voks megszerzésére képes. Ellenzéki oldalon ez a konszenzusos személy Szabó Tímea” – írta Iványi, és a veszélyekre is fölhívta a figyelmet: „Ha elindulsz vele szemben (pláne az én elvi támogatásommal is), egészen bizonyos, hogy tőle, és nem kormánypárti ellenfelétől veszel el szavazatokat.”

Nem kellett sokat várni a válaszra. Az elkeseredett ifjú közölte, ő bizony nem lép vissza a kabuli asszonyka javára, aki – tette hozzá – négy évig semmit sem tett választóiért. „Érthetetlenül olvastam a levelét – írta az evangéliumi adóelkerülőnek. – Önt megvezeti, hitegeti, és ki tudja, de lehet, hogy fenyegeti is Szabó Tímea és Gyurcsány Ferenc, ahogy velem is tette Gyurcsány.” Érdekes, a haladó sajtó nem írt az ügyről…

