Erzsike meg elmegy

Nagyobb gond szakad most Karigeri nyakába: ki vegye át Erzsébet asszony szerepét a humán terepen? (Igaz, korábban maga Karácsony nyilatkozta, nincs elájulva Erzsikétől – ám a probléma attól még probléma.) Hiába nevezett ki annak idején számolatlan helyettest (havi 1,3 millióért) az ábrándos tekintetű városvezér, egyikük sem az igazi. Kiss Ambrus általános helyettessel pél­dául az a probléma, hogy csúnyán beégett, amikor a Városháza-botrányban falazni próbált a hebegő-habogó Karácsonynak. Esetleg Tüttő Kata, a rongyrázós tengeri műlovarnő, aki újabban buja ajakrúzsokat reklámoz? Ő sem az igazi. (A szocialista asszonyka pár éve, még hegyvidéki képviselőként, a női egyenjogúságra hivatkozva leszavazta Papp Laci tervezett szobrát, így tiltakozva „a nőket háttérbe szorító szoborállítási gyakorlat ellen”.) Vagy Kerpel-Fronius Gábor, aki az átláthatóságért, a részvételiségért, az innovációért és a fenntartható fejlődésért felel? (Bármit jelentsen is ez a hablaty.) Ő sem jó, örökké lámpaláza van. A múltkor, amikor megkérdezték tőle, hol tart a Lánchíd ügye, azt hebegte: „Az a folyamat, hogy ezt most megcsináljuk, folyamatban van.” Lehetne még Dorosz Dávid, a metróállomások ivókútjaiért felelős helyettes, őt azonban már korábban elzavarták, mert a költségtérítésre kapott pénzt elverte Orbit rágóra meg müzlire.

Nincs mese, föl kell venni egy újabb helyettest. A városzüllesztés mégsem állhat le.

Borítókép: Gy. Németh Erzsébet humán területekért felelős főpolgármester-helyettes (Fotó: MTI/Kovács Attila)