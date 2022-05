Miközben már a kisegítő iskolások is betéve tudják, hogy az euró bevezetése nem egyenlő a pénzügyi mennybemenetellel, Dobrev Klára csak fújja a magáét. „Bátor kormány, bátor parlamenti többség – írja a minap. – Akiknek kiemelkedően fontos az emberek fizetésének és megtakarításainak a megvédése, úgy döntöttek, ahogy a nemzet érdeke megkövetelte. Sajnos nem Magyarországról beszélek. Horvátországban jövő év január 1-jétől euróval kell fizetni. Mi pedig irigykedve nézzük, ahogy egyik szomszédunk a másik után állva hagy bennünket.”

Kóros becsípődés lehet Klárikánál ez a beteges eurózás. Szegény pár éve is ezzel a tünettel állt ki a nyilvánosság elé. „Nem kérdés, hogy az euró nyújtja a stabilitást, a védelmet, a biztonságot. Magyarország 2004-ben lépett be az Európai Unióba. Ugyanekkor ígéretet tett az euró bevezetésére, ám az ígéret teljesítésére nem került sor.” (Ez azért érdekes, mert az első Orbán-kabinet úgy adta át 2002-ben a kormányzást, hogy három éven belül bevezethető az euró. Klárika megkérdezhetné az urát: aztán miért nem vezetted be, Feri? Tartok tőle, azért, mert közben sikerült csődközelire gatyásítania a gazdaságot. Ő maga mondta: „Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk.”)