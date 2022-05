Feldúlt bejegyzést tett közzé csütörtök délután Hadházy Ákos, Zugló országgyűlési képviselője:

A házbizottság mai ülésen kiderült: Kövér ­László kész akár hónapokig is blokkolni az eskütételemet, vagyis egy megválasztott képviselőt akadályozni jogai gyakorlásában. […] Számítottam erre a lehetőségre, bár nem voltam benne biztos, hogy meg meri tenni. […] Amennyiben Kövér házmester valóban tartósan akadályozná a munkámat, ennek megfelelően fogok lépni.

El tudom képzelni, mekkora a rémület az Országgyűlés elnöki hivatalában. Hadházy Ákos „lépni fog”, amiért a házelnök „blokkolta”, nem tűzött ki külön időpontot az ő eskütételére. (Mondjuk letehette volna a többiekkel is az esküt, ő azonban – egyedüliként – úgy döntött, majd máskor. Régi rigolyája ez, az előző ciklusnál is külön esküdött.) Lódoktor úr nehéz ember. Munkája abban teljesedik ki, hogy egyvégtében feljelentésekkel bombázza a hatóságokat. (Maga büszkélkedett: 45 beadványából húsz alkalommal nyomozás is indult. Gyönyörű pályaív.)