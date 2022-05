Hogy szándékosan akarta-e átejteni a nézőt, vagy a műsorvezető maga is lyukra futott, nem tudni, mindenesetre tény, hogy Sváby András az ATV Heti naplójában az orosz–ukrán háború borzalmait bemutató képsorokról kiderült, valójában egy, a YouTube-on is elérhető számítógépes videójáték felvételei. (Nekem mindjárt Sándor György térképsztorija jutott az eszembe, amelyben a humoralista egy Burda-szabásmintával késztette gondterhelt vakarózásra a pesti járókelőket.) A tájékozatlan néző persze tátott szájjal nézte Sváby képkockáit, hallgatta izzó tudósítását: „Itt azt fogjuk látni pillanatokon belül, […] hogy egy Bayraktar vagy több Bayraktar drónról lövik az orosz tankokat. […] Megrázó ez a felvétel. […] Elképesztő pontossággal lövik ki ezeket a harckocsikat, utána azt is lehet látni, hogy a menekülő orosz katonákat is gyakorlatilag leszedik.”

A műsor vendége, Rácz András is nagyot ment a kabaréban. Az Oroszország-szakértőt azért hívták a stúdióba, hogy fegyverkezési szempontból mondjon érdekességeket a háborúról. Mondott is. Svábynak arra a kérdésére, hogy Putyinék felkészültek-e ezekre a harci eszközökre, pél­dául a képeken látható „Bayraktar drónokra”, Rácz szakértő magabiztosan válaszolt, hogyne, „az oroszok tudták, hogy van az ukránoknak ilyen”.

Egy kommentelő azt írja, a videótechnika mai szintjén mindenki hülyíthető, „egy ügyesebb szakember pillanatok alatt összedob akár egy »Putyin magyar verset szaval« klipet is”. Egy másik az utolérhetetlen Korózs Lajossal állt elő, aki nem is olyan régen Athinával, a nagyszerű asszonnyal futott be fergeteges pályát a hamisítványfronton. Erős a zsiványmezőny.

