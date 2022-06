Maradt lakiteleki

A Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja lett Lezsák Sándor író, költő. Különös állapot. Menni a Parnasszusra úgy, hogy közben az ember a nagyobbik kormánypárt vezető politikusa, inkább hátrány, mintsem előny. Nehéz megküzdeni az előítélettel, hogy nem a politika tolja a szekerét, nem „magas kapcsolatok” magyarázzák a megtisztelő titulust.

„Az én nemzedékem a hatvanas évek közepén, végén érettségiző fiatal, aki a helyét keresi, akit az igazságkereső nyugtalansága örökös feszültségben tart, aki kevésbé tudatosan, inkább ösztönösen menekül a vélt vagy valós tévutakról” – mesélte székfoglaló beszédében az újdonsült akadémikus, aki pesti gyerekként nem tudott megbarátkozni a főváros nyüzsgő, zajos miliőjével. Vidéken talált otthont és iskolai katedrát. 1969-től Lakiteleken tanított, nevelte a gyerekeket, színjátszó csoportot, filmklubot, irodalmi esteket szervezett, s közben – eleinte nem is szándékkal – megízlelte a zűrzavaros politikát is. A főbb állomásokat ismerjük: lakiteleki találkozó, MDF, rendszerváltás, Országgyűlés-alelnöki tiszt… (A parlamenti pulpituson is érződik belőle a jámbor pedagógus.)