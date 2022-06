Kéksisakosok idegi alapon

Bár a holland legfelsőbb bíróság is kimondta a kéksisakosok felelősségét, amiért azok még a bázisukra menekülőket sem védték meg, ám gyorsan hozzátették: felelősségük csak kismértékű, mert az áldozatokat így is, úgy is megölték volna. A holland média úgy tudja, a bámész veteránok közül sokan még ma is „idegi alapon vannak” – a most meakulpázó Rutte-kormány tavaly fejenként ötezer euróval gyámolította a megviselt exharcosokat.

„Arrafelé már mindenki meghülyült?” – kérdi egy olvasó. Nyilván költői a kérdés.

Borítókép: Holland ENSZ-katonák Ratko Mladics ezredessel Srebrenicában, 1995. július 15-én (Forrás: Twitter/Wild.rooster.com)