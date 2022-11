Ave, Mária!

Az SZDSZ-alapító asszonyka (akit pár éve a József Attila Színház felügyelőbizottságának elnöki teendőivel bízott meg a lakli főpolgármester) ezúttal a Klikk TV Mélyvíz műsorában rántotta le a leplet a Fidesz-kormányról. Arról tájékoztatott, hogy a hazai média totális kormánypárti befolyás alatt áll, „a legbrutálisabb hazugságokkal vannak megtöltve ezek a felületek […], ez a Fidesz-média”.

De ez még hagyján! Megtudjuk, hogy az Európai Bizottság is megéri a pénzét, mert nem nagyon töri magát, hogy nyomon kövesse, mi zajlik nálunk. „A követelések 17 pontjában a médiáról szó sem esik. Holott pontosan tudjuk, hogy demokratikus nyilvánosság nélkül nincs demokrácia, nincsenek szabad választások.” Máriánk korábban is beszólt már Brüsszelnek. Nehezményezte, hogy bár rendületlenül készítgetik a jogállamiságról szóló jelentéseket, Magyarország változatlanul teljes jogú tag. „Orbánt kisegítik a csapdából – kesereg most is a delnő –, az EU folyamatosan a diktatúrát tőkésíti fel, és tétlenül nézi a magyar ellenzék és a demokraták teljes kivéreztetését.”