Bőr a képén

Hősünk persze nem esett kétségbe, szokása szerint ezúttal is híveihez fordult: „Tudom, hogy most nálam sokkal nagyobb szüksége lehet sokaknak (például a tiltakozó tanároknak) a segítségre, mégis megköszönöm, ha lehetőségeikhez mérten segítenek ennek a beteg idegzetű idősödő autokratának fityiszt mutatni.” Hadházy nem először kalapozik. (Ő így tartja az „élő kapcsolatot” a választóival.) Pár éve például, amikor az egyik plenáris ülésen egy Stop propaganda! feliratú táblát lógatott be Kövér László házelnök háta mögé, s ezért kétmilliós büntetést kapott, szintén az adófizetőkhöz fordult: pengessék már ki helyette a számlát. (A megszólítottak egyike egy korábbi Hadházy-idézettel tért ki a kérés elől – azzal a molinóra pingált szöveggel, amellyel a nagytermészetű ember egy lószerszámot ajánlott a T. Ház figyelmébe.)