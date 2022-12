Százéves szöveg

Szerintem meg Sebes kollégának kellene elgondolkodnia, meddig akar még aktívan írogatni. Fáradtnak érzem szegényt, ami persze nem csoda, hisz nem ma kezdte a pályát.

Alapítója volt a Bánó-féle Egyenleg „híradónak”, a Horn-korszak éveiben a rádió Krónika műsorában hallhattuk a tenorját, 2000 óta pedig a Népszava és a Hírklikk olvasóit győzködi az igazáról.

(Nemrég azon háborgott, miért kell még mindig elő-elővenni az őszödi beszédet.)

Egyébként a veterán kolléga figyelmébe ajánlom Tölgyessy Péter minapi nyilatkozatát. A volt SZDSZ-elnök egyebek mellett ilyeneket mondott a Partizán mikrofonja előtt a magyar kormányfőről: „Akár tetszik, akár nem a baloldalnak, Orbán világpolitikai tényező lett. Vele van tele a világsajtó. Az ország méretéhez képest nagyságrenddel magasabb a szereplési mennyisége, amely nagyjából a mindenkori olasz miniszterelnökéével azonos. Nem éri el Franciaország első számú emberéét, de 8-10-szer nagyobb, mint Hollandia miniszterelnökének, ami nem semmi.”

Fogalmazhatnék úgy is, hogy Orbán Viktor ismertsége még Sebes György édesapjáénál (néhai Sebes Imre Fejér megyei párttitkár) is nagyobb, pedig róla a Rákosi-korban még utcát is elneveztek.