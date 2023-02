Egy régi motoros

Immár Nyakó István is csatlakozott Ujhelyi István nemrég alapított Esély Közösségéhez. Ezt maga a felekezet megálmodója jelentette be minapi közleményében, hozzátéve: „Nyakó István mozgalmi, társadalomszervezői tapasztalata, szociáldemokrata elkötelezettsége, hazafisága és a társadalmi igazságtalanságok felszámolása iránti harcos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen.” (Veretes jellemzés, a korabeli Szabad Népben is megállná a helyét.) Nyakó 1989-ben lépett be az MSZP-be, számos pozíciót vállalt, volt országgyűlési képviselő, egy időben a szocialista parlamenti frakciószószóló tisztet is ő vitte – szép, cirkalmas mondatokban próbálta megmagyarázni az éppen országló MSZP épületes ökörségeit. (Később azt magyarázgatta, hogyan keveredett feleségével egy sokmilliós útiköltség-elszámolási gubancba; valami harminchatmillió forintot markoltak föl, miután „tévedésből” mindketten zsebre tették a térítési pénzeket.)