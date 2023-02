Gerincet sem visel

Boldogult Vlagyimir Iljics Lenin lapjának és mozgalmának nevét viseli az a Szikra Mozgalom, amely élén a sokoldalú Jámbor András Párbeszéd-politikust találjuk. Ő hívta életre a Mérce.hu-t és annak antifa­blogját, a Tett.Mérce.hu-t, sőt darabig azok főszerkesztőjeként hirdette az igét. Mi is írtunk a zavaros szikrásokról, legutóbb akkor, amikor egy kaszinót látogattak meg – igaz, csak a létesítmény bejáratáig mentek, oda is csak azért, hogy világgá ordíthassák javaslatukat: „Vesszenek a gazdagok!” (Látogatásuk nem volt túl sikeres, a haragvó ifjakat, Jámborral az élen, eltángálták a biztonsági emberek.)

A PestiSrácok.hu kedden tényfeltáró riportban mutatta be, hogy

Jámbor személye összefonódik az elmúlt napokban Budapesten randalírozó radikális antifasiszta hálózattal.