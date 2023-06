Temeti a Fideszt

Ezúttal Szelényi Zsuzsával, a CEU Demokrácia Intézetének programigazgatójával készített Orbán-mószeroló interjút a Hvg360. Ennek persze nincs különösebb hírértéke, a kormányfőt mószerolni alapvetés arrafelé, kivált, ha a nyilatkozó Soros Gyuri bácsi CEU-birodalmának fizetett alkalmazottja. (Megjegyzem, Szelényi 1994-ig a Fideszben politizált, csak ekkor ébredt rá, hogy rossz járatra szállt, neki igazából a túloldalon a helye.)

Hogy most jegyzetet fabrikálok Zsuzsa asszony szózata kapcsán, annak egyetlen oka, hogy egyik gondolatsora eltér az eszmetársak unalomig ismert, lapos marhaságaitól. Megtudjuk ugyanis, hogy a Fidesz – fogóddzunk erősen! – a 2019-es csúcs után hanyatlásnak indult. Bár 2022-ben még megnyerte a választást (méghozzá negyedszer is kiütéses kétharmaddal – P. Gy.), a pártnak meg vannak számlálva a napjai… A látnok asszony szerint, noha ezzel az agresszív, élősködő politikával nagyon nagyra lehetett nőni, a Fideszből hiányzik a természetes utódlási rendszer, ami pedig minden demokratikus pártban létezik. Ezzel nem törődtek a balgák… Márpedig Orbán Viktor nélkül nem fog működni ez a rendszer, nincs más, aki egyben tudná tartani a csapatot. Ráadásul a miniszterelnök nemzetközi politikája is zavaros és ellentmondásos, más képtelen lenne utánacsinálni. (Hősnőnk nemrég ekképp szörnyülködött: „A Fidesznél a liberális konzervatívoktól a szélsőjobboldalig terjed a spektrum. Bár a nagy európai jobboldali gyűjtőpártok is sokszínűek, a szélsőjobboldal sehol sem válhatott a konzervatív uniópártok részévé.”)

Summa summarum: ha nem vesszük is észre – meg a felmérések is az ellenkezőjét mutatják –, a Fidesznek harangoztak.

Borítókép: Szelényi Zsuzsanna (Fotó: MTI/Kovács Attila)