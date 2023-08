Epebántalom

Orbánt ki kell tenni az EU-ból is, a NATO-ból is, mert az ellenség beépített ügynöke. Áruló. Mint az oroszok szövetségesét, szankciókat kell kivetni Magyarországra, a magyar vezetőkre és a magyar oligarchákra is. Lefoglalni a számláikat és kitiltani őket Amerikából és az európai országokból. […] A legnagyobb csapás az lenne, ha a magyar futballt kitiltanák az európai kupákból, a magyar válogatottat az Európa-bajnokságról és a világbajnoki selejtezőkről is.