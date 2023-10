Bajnait majmolja

Hogy honnan ez az ájult Bajnai-imádat a visszatérési kísérleteiben is röhejessé lett libás iránt, nem tudni. (Illetve dehogynem – ő szortírozza a „dolláradományokat”.) Pár éve a HVG is felkérte egy gazdasági-politikai elemzés megírására. Bajnai háromoldalas dolgozatban fejtette ki, hogyan rohan a vesztébe az orbáni Magyarország. Azt magyarázta, hogy az ország a 2009 és 2010 közötti radikális válságkezelés idején – amikor ugye ő állt a kormány élén – megőrizte a nemzetgazdaság eredményeit, az egyensúlyi mutatókat is stabilan tartotta, csak aztán a rászedett, balga választók bekapták a populista horgot, és a Fidesz igájába dőltek. A radikális Orbánt választották, nem pedig a naprakész, szakértő baloldalt…

Amely – lám – a humorról is gondoskodik.

Borítókép: Fekete-Győr András és Bajnai Gordon (Fotó: Fazekas Máté)