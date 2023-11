Svarcban az olimpiáért

Megríkatná az olvasót Lehoczki Noémi, a Mérce szerzője. Arról tudósít, hogy nemrég több mint hatszáz, okmány nélküli bevándorló lépett sztrájkba Párizsban és környékén, hogy így tiltakozzon munkáltatóik kizsákmányolása ellen, és szerezzen munkavállalási és tartózkodási engedélyt. „A sztrájkolók közül sokan a 2024-es olimpiát előkészítő építkezéseken dolgoznak – írja a szerző –, nélkülük nem jöhetne létre a párizsi játékok.” Meseelem is fűszerezi a dolgozatot: „Az okmánnyal nem rendelkező bevándorlók fizetnek adót és dolgoznak, még sincsenek jogaik.” (Okmányok nélkül fizetnek adót? Nagyon jó, hehe!) Hogy „élő” legyen az írás, megszólal egy elkeseredett okmánytalan „svarcoló” is: – Ugyanolyan emberek vagyunk, mint te, ugyanúgy járunk dolgozni, mint te, így ugyanolyan jogokkal kellene rendelkeznünk, mint neked. Sok okmány nélküli munkás dolgozik ezen az építkezésen, ami emblematikus. – Én inkább a szerző tenyérbemászó csúsztatását érzem emblematikusnak. (Ezt alighanem ő is érzi, oda is biggyeszt egy sápadt lábjegyzetet: „Általában szabálytalanul léptek az országba vagy maradtak ott, ezért rendezetlen az adminisztratív helyzetük. Gyakran nevezik őket illegálisnak is, de ez annyiban nem helytálló, hogy nem követtek el törvénysértést.”)