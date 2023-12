Vigyázat, ragad!

Nos, a minap a kotnyeles Magyar Helsinki Bizottság vette át az ülőhely kezelését – ők VIP-padként aposztrofálták a patinás ülőkét. (A felekezet ezzel a jogállam fontosságára kívánja felhívni a figyelmet.) Az átadó ceremónián Döme Zsuzsanna, a kerület kutyapárti alpolgármestere pozitívan nyilatkozott a Padról, mint a városrész ékességéről. Itt jegyzem meg, nincs könnyű helyzetben a vicepolgármester, úgy kell egyengetni a kerület mindennapjait, hogy abban azért felfedezhető legyen a viccpárt világról alkotott bornírt nézete is. Nem egyszerű. Van ugye egy jogszabályokkal körbetűzdelt önkormányzati munka, és van egy kétfarkú – hogyan is mondjam – kórisme. Ezt a kettőt kell ügyesen összefésülnie a drogliberalizációt is szívügyének tekintő alpolgármester asszonynak. (Még nem is létezett a Kétfarkú Kutya párt, amikor Zsuzsannánk már ott kavart Juhász Péter kendermagos brigádja környékén.)

A Padról még annyit, le ne üljünk rá! Örökké ragad.