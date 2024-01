Számlaszámos Juhász

Bár nem róla szólt a sápadt műbalhé, Juhász Péter is beszédet mondott a Belügyminisztérium előtt tartott szombati diákmatinén. Az Együtt volt elnöke polgármester szeretne lenni az V. kerületben (ezúttal a Kutyapárt színeiben), ehhez pedig jó alkalom egy mikrofon előtti hercigeskedés.

Ebből is kitetszik, emberünk továbbra is átlátszó, mint egy liberális hírportál.